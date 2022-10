Dal 9 ottobre FILA A TEATRO entra nei teatri del territorio

FVG – A poco più di un mese dalla conclusione della prima parte di FILA A TEATRO, che tra agosto e settembre ha portato in diverse location esterne del FVG la performance di “Forma Elastica” raccogliendo la partecipazione, l’entusiasmo e l’apprezzamento di un vasto pubblico, per la stragrande maggioranza adulto, ma con una significativa e importate presenza di giovani, Molino Rosenkranz è pronto per dare il via alla seconda parte, principalmente dedicata ai RAGAZZI e alle FAMIGLIE.

Dal 9 ottobre, FILA A TEATRO entra nelle sale teatrali con 15 spettacoli domenicali con una molteplicità di linguaggi, tecniche e storie che ci accompagneranno fino a marzo 2023. Appuntamenti a Casarsa della Delizia, Maniago, Zoppola e, quest’anno, anche a Fagagna, San Daniele e Spilimbergo.

Un programma ricco, con prime regionali e con compagnie e artisti provenienti, oltre che dalla nostra regione , anche da Veneto, Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige, Piemonte, Puglia, Umbria e dalla Bulgaria .

«Abbiamo voluto diversificare e qualificare l’offerta unendo alle nostre produzioni le esperienze di altre realtà consolidate e innovative – precisa Roberto Pagura, Direttore artistico di Molino Rozsenkranz -. Amicizia, coraggio, paura, rapporto tra uomo e natura, magia, incanto, divertimento, immaginazione, fantasia … sono tra i temi principali sviluppati nei vari spettacoli. Proposte per i giovani e giovanissimi sicuramente, ma non prive di spunti capaci di far sorridere e pensare anche gli adulti. Perché anche noi siamo da sempre convinti che il teatro creato per i ragazzi sia un punto di partenza per andare oltre, un terreno di crescita sul quale piccoli e grandi si incontrano, si divertono e si emozionano».

Ad aprire il cartellone domenica 9 ottobre, alle 16.30 nel Teatro Pasolini di Casarsa della Delizia è una prima regionale da non perdere: “SOUL OF NATURE”, coinvolgente favola acrobatica che l’autore e regista Milo Scotton dedica alle generazioni future.

Nell’intreccio seguiremo le avventure di “Mooz”, un’intraprendente esploratrice alla ricerca di un arcaico e prezioso tesoro. Saranno i “Custodi delle Foreste Antiche” ad accompagnarla in un viaggio intriso di temi importanti per parlare dell’impatto umano nell’ambiente, del rapporto uomo-fauna selvatica e delle occasioni mancate nella lotta contro i primordi dei mutamenti climatici.

L’abbandono di rifiuti in natura, la cattura di animali, la distruzione del bello per l’egoismo umano del possesso, sono solo alcune delle tematiche importanti affrontate attraverso lo sviluppo di una storia alla portata di tutti, tra meraviglia ed acrobazie, virtuosismi e poesia.

Sul palcoscenico la Compagnia Artemakia (Piemonte) con Milo Scotton, Valeria Quatrale, Valentina Padellini, Emanuele Melani, Alice Di Stefano, Lucy Brusadin.

E’ aumentato il numero degli spettacoli a programma e dei teatri che ospitano FILA A TEATRO, ma non è aumentato il costo degli ingressi: il biglietto intero rimane a 6 euro e per le famiglie di 4 o più persone c’è il ridotto di 5 euro a persona, mentre fino a tre anni l’ingresso è gratuito. Si può acquistare il biglietto in prevendita dal sito www.vivaticket.it oppure il giorno dello spettacolo in contanti o carte.

La rassegna è realizzata con il sostegno della Regione FVG, della Fondazione Fruli e di Promoturismo FVG, con la collaborazione dei Comuni che mettono a disposizione le sale teatrali.

Maggiori info e tutto il programma su www.filaateatro.it

In sintesi gli altri appuntamenti:

Domenica 16 ottobre 2022 ore 16.30

Spilimbergo Teatro Miotto

BALLOON ADVENTURE

Collettivo Clown (Lombardia)

Domenica 23 ottobre 2022 ore 16.30

Maniago Teatro Verdi

IO, IL LUPO E I BISCOTTI AL CIOCCOLATO

Teatro della Sete (Friuli Venezia Giulia)

Domenica 30 ottobre 2022 ore 16.30

Zoppola Teatro Comunale

IL MONDO DELLE MARIONETTE

Teodor Borisov (Bulgaria / Lombardia)

Domenica 06 novembre 2022 ore 16.30

Fagagna Teatro Sala Vittoria

BODO. AVVENTURA DI UN DRAGO SCACCIAPAURA

Molino Rosenkranz (Friuli Venezia Giulia)

Domenica 20 novembre 2022 ore 16.30

Maniago Teatro Verdi

MARCOVALDO FUNGHI IN CITTÀ

Arterie Teatro (Puglia)

prima regionale

Domenica 27 novembre 2022 ore 16.30

Casarsa della Delizia Teatro Pasolini

IL MAGICO BOSCO DI GAN

Molino Rosenkranz (Friuli Venezia Giulia)

Domenica 11 dicembre 2022 ore 16.30

Zoppola Teatro Comunale

IL NATALE DELLA REGINA DEGLI ELFI

Compagnia Hellequin (Friuli Venezia Giulia)

Domenica 8 gennaio 2023 ore 16.30

Spilimbergo Teatro Miotto

BODO. AVVENTURA DI UN DRAGO SCACCIAPAURA

Molino Rosenkranz (Friuli Venezia Giulia)

Domenica 15 gennaio 2023 ore 16.30

Fagagna Teatro Sala Vittoria

MAMÌ

Blanca Teatro (Toscana)

prima regionale

Domenica 22 gennaio 2023 ore 16.30

Maniago Teatro Verdi

OH!

Catalyst (Toscana)

prima regionale

Domenica 5 febbraio 2023 ore 16.30

San Daniele del Friuli Teatro Splendor

FIABE AL TELEFONINO

Tieffeu (Umbria)

Domenica 12 febbraio 2023 ore 16.30

Maniago Teatro Verdi

LA STORIA DEL LUPO LULÙ

Aria Teatro (Trentino Alto Adige)

Domenica 26 febbraio 2023 ore 16.30

Zoppola Teatro Comunale

STORIE DA MANGIARE –Teatro del Cibo

Le Strologhe (Veneto)

Domenica 5 marzo 2023 ore 16.30

San Daniele del Friuli Teatro Splendor

VISIONI D’INCANTO

Terzo Studio (Toscana)