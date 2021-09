Devi vendere casa? Ecco i documenti necessari

Devi vendere casa? Alcuni documenti sono necessari. Quali? Ce lo spiega Daniele Liguori di HomeLead – Pordenone

Quando decidiamo di vendere una casa, spesso ignoriamo che l’errore più ingenuo e comune che si possa fare è quello di non produrre tutta la documentazione necessaria o di presentarne solo una parte.

Capita che il venditore, o attende prima di aver trovare il potenziale acquirente, oppure attende che sia il notaio od il perito della banca a richiedergli i documenti necessari, perdendo così del tempo prezioso. Si spera quindi che l’acquirente abbia pazienza e scelga comunque di proseguire, altrimenti oltre alla vendita si rischia anche di perdere denaro per la resa della caparra (alle volte anche raddoppiata).

Consideriamo anche che un potenziale acquirente consapevole generalmente vuole visionare prima tutta la documentazione, per poter formulare una congrua offerta e, non avendo a disposizione tutti gli elementi per poter valutare, potrebbe abbandonare l’idea dell’acquisto per impossibilità di avere chiarezza da subito.

Ecco quindi quali sono i 5 documenti fondamentali e necessari:

1. Se l’immobile è in condominio: tutta la documentazione che riguarda le spese condominiali: consuntivo e preventivo oltre al verbale dell’ultima assemblea condominiale;

2. Titolo di provenienza (ovvero l’atto con cui si è acquisita la proprietà dell’immobile: atto di compravendita, donazione, successione);

3. Agibilità – documento che viene rilasciato dal Comune e che dichiara che l’immobile è agibile ed abitabile;

4. Planimetria catastale e visura catastale (questi documenti dovrebbero essere aggiornati almeno ai 6 mesi precedenti);

5. APE o certificazione della classe energetica: documento obbligatorio, senza il quale non si può procedere al rogito. Sarà importante anche ai fini della valutazione.

Oltre a questi 5 documenti è consigliabile avere anche altre informazioni per essere pronti nell’informare l’acquirente, che sarà rassicurato nell’avere una visione chiara della situazione

La prima è la visura ipotecaria, che serve per garantire che l’immobile non è gravato da pignoramenti o altri vincoli e quindi perfettamente vendibile e senza rischio di sorprese successive.

Inoltre si consiglia di fare un accesso agli atti in Comune, ovvero di richiedere copia degli atti e della documentazione edilizia, se ce ne siano, oltre ad eventuali pratiche svolte successivamente al rilascio dell’agibilità.

Tutto questo permetterà di vendere casa con tranquillità senza perdere o annullare la vendita a causa di semplici ma necessari pezzi di carta mancanti…

www.homelead.it – Viale della Libertà, 2/A a Pordenone – 0434 1696635