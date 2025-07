Dehors e decoro urbano: il Comune rivede il regolamento

PORDENONE – Il Comune mette sotto la lente il regolamento sui dehors per garantire maggiore coerenza nell’applicazione delle regole e tutelare cittadini e commercianti. «Abbiamo avviato un’analisi del regolamento – spiega l’assessore al commercio Emilio Badanai – per assicurare il rispetto del decoro urbano, con particolare attenzione alle esigenze delle persone più fragili».

L’operazione, condotta congiuntamente all’assessorato di Lidia Diomede, punta a intervenire dove i dehors ostacolano la fruizione degli spazi pubblici. «Le criticità riscontrate sono superabili, ma servirà tempo tecnico per adeguarsi», aggiunge Badanai.

Il regolamento definisce i dehors come strutture mobili e rimovibili per il ristoro all’aperto, con indicazioni precise su materiali, colori e arredi. Le norme variano a seconda della zona: la “zona 1” include corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi e piazzetta Cavour; la “zona 2” comprende il resto del centro storico entro il ring.

Proprio piazzetta Cavour è al centro delle polemiche social, dopo la pubblicazione di una foto sul gruppo “C’entro anch’io”: molti utenti criticano l’eccessiva presenza di tavolini che, a loro dire, soffoca lo spazio pubblico.

Intanto, in città si interviene anche sul fronte della manutenzione urbana. È partita la riqualificazione della facciata del Teatro Verdi in piazzetta Pescheria. «L’intervento – spiega la vicesindaca Mara Piccin – comprende lavaggio, ripristino, tinteggiatura e copertura dei bovindi per eliminare infiltrazioni». L’opera è finanziata con 90 mila euro dalla Regione e anticipa i grandi eventi culturali previsti per Pordenone Capitale italiana della cultura.