Domenica 12 marzo a Città Fiera secondo appuntamento con Nokep Generation

UDINE – Secondo appuntamento con Nokep Generation. Domenica 12 marzo a Città Fiera dalle 17.00 torna l’originale show con la sua formula di intrattenimento musicale live e coinvolgente rivolto a giovani cantanti emergenti. Per la prima volta lo spettacolo è arrivato in Friuli Venezia Giulia e Città Fiera ha deciso di ospitarlo nella sua piazza degli eventi. Sono già tantissime le adesioni arrivate per contest: 350 iscritti provenienti per il 50% dalla provincia di Udine, il 10% da Pordenone, Gorizia e Trieste e il restante 40% da tutta l’Italia.

Per tutte le domeniche di marzo la tappa ufficiale sarà a Città Fiera in diretta live e il mercoledì sera in replica su Sky, sul canale 229.

Il concorso, partito da Verona a gennaio, prevede live show che si svolgeranno fino a giugno 2023, e saranno condotti dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, meglio note come Le Donatella, il duo musicale che si è fatto notare grazie al talent show X Factor.

In palio un contratto discografico con la casa discografica Saifam, distribuito da Sony Music: “Per i giovanissimi è un’opportunità unica per farsi notare ed esibirsi davanti ad un pubblico e una giuria di professionisti che può dare loro uno stimolo, un consiglio per migliorare, crescere e magari realizzare il loro sogno nel cassetto – ha ricordato Simone Farina. – Saifam crede molto nei giovani e per il secondo anno consecutivo supporta NOKEP Generation in questo importante tour che tocca molte città italiane. Vi aspettiamo numerosi!”.

Nokep Generation si distingue per la sua capacità di diffusione su molteplici piattaforme: la domenica è possibile seguire la diretta sui canali social ufficiali del programma e il mercoledì, in prima serata su Sky, canale 229.

Al seguente link le immagini della prima puntata a Città Fiera: https://we.tl/t-9N4AnOxJ6v