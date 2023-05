Domenica 21 maggio, Dimore storiche Donne Vino FVG aprono le porte

FVG – Domenica 21 Maggio 2023 si terrà la XIII edizione della Giornata nazionale delle Dimore Storiche Italiane (ADSI) e in questo contesto, l’Associazione Le Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia sostiene l’iniziativa grazie a quattro socie che aprono la loro “Dimora del Vino”.

Le Donne del vino Sabrina Di Brazzà con Borc da Vila a Romans d’Isonzo (GO), Elisabetta Foffani con Cantina Foffani a Clauiano (UD), Roberta Valera con Barone Ritter de Záhony ad Aquileia (UD) e Silvia Bosi con Villa Brandolini d’Adda a Vistorta (PN) apriranno le porte delle dimore del vino per visite e assaggi di vino.

Con orario dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 il pubblico sarà accolto per un esperienza unica, in quanto le dimore storiche non sono sempre accessibili, se non in queste occasioni speciali.

Le dimore storiche sono patrimoni culturali, artistici e architettonici di valore inestimabile ed in questo caso specifico sono anche sede di produzioni vitivinicole di altissima qualità che rispecchiano il territorio in cui sono ubicate.

Le Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia si uniscono alla valorizzazione di questo patrimonio e di monumenti unici al mondo ed invitano la Community Igers FVG a partecipare a questa giornata.

Ognuna delle 4 Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia riserverà una visita guidata personalizzata agli Igers FVG, che avranno modo di immortalare con i loro scatti le bellissime ville, i parchi e aree di cantina, che tutto il mondo ci invidia.

Per il pubblico, inoltre, sarà possibile prenotare una degustazione guidate dei vini delle Donne del Vino FVG in quella giornata.

Per informazioni:

[email protected]

Rosa Prisciandaro