Domenica 27 aprile a Sutrio “Fums, profums e salums”

SUTRIO (UD) – Fums, profums e salums, la tradizionale festa che Sutrio dedica da anni al meglio della norcineria carnica, torna domenica 27 aprile con molte novità. Il format della festa resterà il medesimo di sempre, ovvero con l’acquisto del voucher si potranno degustare piatti a base di prodotti del territorio preparati in stand disposti nel centro del paese, accompagnati da vini d’eccellenza made in FVG.

Cambieranno però i prodotti: sempre della tradizione, sempre di altissima qualità, ma non solo maiale come era stato finora. Infatti protagonisti delle degustazioni saranno i prodotti affumicati di qualsiasi tipologia, quindi accanto agli intramontabili salami, spazio anche alla trota, alla ricotta, alle verdure delle aziende agricole locali, ai prodotti di selvaggina ed altro.

Altra novità sarà che questo piacevole viaggio gastronomico in 8 tappe di degustazione, avrà come protagonisti 8 ristoranti del territorio, ciascuno dei quali proporrà un piatto a base di prodotti affumicati elaborato dal suo chef seguendo ricette tradizionali oppure rivisitandole, in modo da poter far conoscere al pubblico lo stile della sua cucina. Inoltre i ristoratori coinvolgeranno i fornitori di fiducia, che saranno presenti con una postazione accanto a ciascuno stand, in modo che chi assaggerà un prodotto utilizzato in un determinato piatto avrà la possibilità di poterlo acquistare subito. In abbinamento a ogni piatto, vini d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Questi i ristoranti partecipanti: Enoteca Il Marangon, Agriturismo Randis, Ristorante Gardel, Osteria da Alvise, Mister Zoncolan, La Colonia- Braceria e cucina a Km O, Rifugio Tamai, Alla Pace Alpina.

Fra i nuovi appuntamenti che arricchiranno la manifestazione organizzata dalla Pro Loco, che rientra nelle attività di animazione del territorio prevista dal Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco”, ci saranno la sera le due Cene speciali a quattro mani, durante le quali gli chef “della casa” cucineranno con chef amici: La Colonia-Braceria e cucina a km0 con Rifugio Tamai e Osteria da Alvise con Trattoria Albergo da Nando Mortegliano proporranno stimolanti menù dalle combinazioni inedite.

Fra tante novità, resteranno immancabili il Mercatino agroalimentare con produttori del territorio, la musica dal vivo e intrattenimenti vari, e l’atteso appuntamento con il Concorso per il salame affumicato più buono del FVG “Salat, fumat e mangjat!” aperto sia a macellerie che a privati, che sarà decretato da una giuria di esperti alle 16.00 nella Sala Polifunzionale di via Roma 35/A. A seguire, degustazione dei salami in concorso aperta a tutti.

Per informazioni:

Pro Loco Sutrio – Tel: 0433 778921