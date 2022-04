E’ per sempre. Gli artisti Mara Fabbro e Alberto Pasqual a Rimini

RIMINI – Il 2 aprile 2022 si inaugurerà la mostra E’ per sempre di Mara Fabbro e Alberto Pasqual, con la curatela di Matteo Sormani e Alesssndra Santin nel prestigioso Centro per l’arte contemporanea Augeo Art Space della città di Rimini. Le splendide sale a volta ospiteranno una selezione significativa delle opere dei due artisti friulani. L’esposizione, promossa da Theke e dalla Fondazione Giovanni Santin, corredata da un catalogo edito da Punto Marte editore, è stata in precedenza apprezzata a Venezia, nel Palazzo Contarini Bovolo in dialogo col Paradiso del Tintoretto, entro la sala omonima.

E’ per sempre interpella la categoria del Tempo e in particolare quella della durata, che ha valore positivo e necessario in ambito culturale, ma che diventa negativo nel caso delle plastiche, materie poco costose, malleabili ed esteticamente pregevoli e utilissime, che però diventano pericolose proprio perché indeperibili, dannose nel momento in cui vengono disperse nell’ambiente.

La stessa immagine utilizzata per rappresentare visivamente la Mostra, l’iconica mano che indossa l’anello “prezioso” in plastica trasparente, suggella l’unione Uomo/plastica/ambiente, testimoniando l’urgenza di pensare oggi ad un futuro diverso, in cui lo stile di vita sia attento alla Cultura, al Presente e al Futuro, e quindi anche alle problematiche ambientali.

È per sempre, riporta l’arte del presente alle potenzialità concettuali più alte. Coinvolgendo il visitatore le opere si prestano a letture diversificate grazie alle trasparenze e alla leggerezza delle plastiche; alla morbidezza di carte preziose; alle resine e ai policarbonati; agli acciai corten e al ferrofuso, che comunicano poeticamente tanto la bellezza formale, quanto i contenuti e le esperienze che rendono l’arte, e quindi la Cultura, motore di crescita e di benessere.