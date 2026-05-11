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Electrolux: Bini-Rosolen, allarme esuberi. Tavolo Mimit urgente

Nord Est
Aggiornato:
Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

TRIESTE – Esprimiamo profonda preoccupazione per la notizia improvvisa riguardante i 1.700 esuberi annunciati da Electrolux. Davanti a questo scenario, chiediamo con la massima urgenza la convocazione di un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e chiarimenti in tempi rapidi da parte dell’azienda in merito ai progetti e al piano industriale per lo stabilimento di Porcia”.

Questo il pensiero espresso oggi dagli assessori regionali alle Attivitá produttive Sergio Emidio Bini e al Lavoro Alessia
Rosolen, a seguito delle comunicazioni del colosso svedese durante il Coordinamento nazionale a Venezia.

“Auspichiamo – hanno evidenziato gli esponenti della Giunta – un’azione congiunta e coordinata da parte di istituzioni, sindacati e azienda per difendere la competitivitá del territorio ed evitare tagli occupazionali. La Regione è pronta a fare la propria parte, mettendo in campo ogni mezzo a propria disposizione per salvaguardare la tenuta occupazionale e produttiva del sito di Porcia”.

Secondo Bini e Rosolen, la preoccupazione non riguarda solo il sito diretto, ma l’intera filiera produttiva regionale: “L’attenzione è massima anche per la salvaguardia di tutte le imprese e dei lavoratori che gravitano attorno al mondo Electrolux in Friuli Venezia Giulia, affinchè l’annunciato piano di riorganizzazione europeo non abbia gravi ripercussioni sull’indotto”. Al.Rin.

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