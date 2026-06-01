Egiziano pestato a sangue da sei minorenni

BELLUNO – Un cittadino egiziano di 46 anni è stato brutalmente picchiato in pieno centro a Belluno la notte del 22 marzo da un branco di sei giovani. Il pestaggio è stato ripreso e pubblicato su WhatsApp. Tutti gli aggressori — quattro maggiorenni e due minori — sono stati identificati e denunciati. Sono tutti del posto. L’uomo è stato inseguito e colpito ripetutamente con calci e pugni, anche al volto. Nel video si sentono le sue grida di aiuto.

È stato un passante che ha allertato il 113, mettendo in fuga il branco e permettendo l’intervento dei sanitari del 118. La vittima ha riportato varie contusioni ed è stata dimessa con 15 giorni di prognosi. Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Belluno hanno visionato i filmati del pestaggio, rintracciando successivamente i responsabili. Il branco avrebbe agito senza motivo, forse solo per fare una bravata da postare in diretta sui social. Al.Rin.