20.4 C
Pordenone
lunedì , 1 Giugno 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Egiziano pestato a sangue da sei minorenni

Nord Est
Aggiornato:
Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

BELLUNO – Un cittadino egiziano di 46 anni è stato brutalmente picchiato in pieno centro a Belluno la notte del 22 marzo da un branco di sei giovani. Il pestaggio è stato ripreso e pubblicato su WhatsApp. Tutti gli aggressori — quattro maggiorenni e due minori — sono stati identificati e denunciati. Sono tutti del posto. L’uomo è stato inseguito e colpito ripetutamente con calci e pugni, anche al volto. Nel video si sentono le sue grida di aiuto.

È stato un passante che ha allertato il 113, mettendo in fuga il branco e permettendo l’intervento dei sanitari del 118. La vittima ha riportato varie contusioni ed è stata dimessa con 15 giorni di prognosi. Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Belluno hanno visionato i filmati del pestaggio, rintracciando successivamente i responsabili. Il branco avrebbe agito senza motivo, forse solo per fare una bravata da postare in diretta sui social. Al.Rin.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.