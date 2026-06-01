PASSARIANO – Lo scrigno del Doge in Villa Manin ritorna il 2 giugno, dalle 9 alle 17.30, a Passariano (Codroipo-Ud) con nuove formule di intrattenimento e occasioni culturali, incontri e conversazioni a tema, dedicate ai vari settori del collezionismo, in cui interverranno anche esperti del settore. A seguire tutti i vari appuntamenti previsti ci sarà un particolare ospite d’onore, Alessandro Rosa, esperto d’arte e volto noto della televisione con la trasmissione Cash or Trash, che il 2 giugno, alle ore 11.00 nella sala Convegni, verrà intervistato dalla giornalista Micol Brusaferro.

L’iniziativa realizzata grazie alla volontà dell’assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, intende promuovere il compendio della prestigiosa Villa Manin anche con iniziative di avvicinamento al collezionismo, recuperando una tradizione espositiva che in questa storica e prestigiosa sede ha visto in passato anche importanti appuntamenti con l’antiquariato internazionale. L’iniziativa e gli appuntamenti sono organizzati da Aries Scarl.

Ingresso al mercatino gratuito

Sito internet

https://scrignodeldogemanin.it/

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