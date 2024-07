Elezione Von Der Leyen, Capozzella (M5S) “voto contrario coerente con elezione subordinata a Usa”

FVG – Il M5S è stato coerente sul voto contrario alla Ursula von Der Leyen: ha mantenuto e promesso una continuità di aiuto e subordinazione agli Usa per la guerra in Ucraina senza mai intavolare discorsi di pace, inoltre non ha prospettato politiche europee per inclusione e aiuti economici e welfare per contrastare la povertà e non ha parlato di transizione ecologica come principale perno di sviluppo europeo. Era inevitabile il no del M5S al suo programma.

Così Mauro Capozzella ex consigliere regionale M5S sulla rielezione europea.

Foto Ansa.