Elezioni 2 e 3 aprile in Fvg: i programmi delle coalizioni, quando e come si vota

FVG – Mancano due giorni (il voto è in programma domenica 3 e lunedì 4 aprile) alle elezioni regionali, per la scelta del presidente della Regione e della composizione del Consiglio regionale, e comunali in 24 Comuni della Regione (per la scelta del sindaco e della composizione del Consiglio comunale), tra cui il Comune di Udine e il Comune di Sacile con più di 15.000 abitanti, con eventuale turno di ballottaggio.

In quest’articolo, abbiamo riassunto i punti principali dell’ importante appuntamento.

Il voto è rilevante perchè sono tante le materie regolate dalla Regione: la sanità in primo luogo, ma anche lo sviluppo delle imprese e del commercio, la scuola, la logistica, il turismo, la gestione dell’energia, il sostegno alle famiglie, agli anziani, ai meno abbienti, il volontariato, i servizi sociali.

Quando si vota

La votazione si svolge domenica 2 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 3 aprile, dalle 7 alle 15.

L’eventuale turno di ballottaggio per Udine e Sacile si svolge domenica 16 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 17 aprile, dalle 7 alle 15.

Lo scrutinio delle elezioni regionali ha luogo lunedì 3 aprile, a partire dalle 15.

Lo scrutinio delle elezioni comunali ha luogo a seguire, immediatamente dopo la fine di quello relativo alle elezioni regionali.

I programmi

Le coalizioni, come da regolamento hanno depositato i propri progammi di governo per la Regione presso il Sistema delle Autonomie Locali.

Ai seguenti link è possibile visionare/scaricare i programmi dei quattro gruppi che corrono per le elezioni regionali con i Candidati presidenti Tripoli, Maran, Fedriga e Moretuzzo:

Candidato Presidente GIORGIA TRIPOLI > lista collegata: INSIEME LIBERI

Candidato Presidente ALESSANDRO MARAN > lista collegata: AZIONE – ITALIA VIVA – +EUROPA – RENEW EUROPE

Candidato Presidente MASSIMILIANO FEDRIGA > liste collegate: FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FEDRIGA PARTITO POPOLARE EUROPEO; FRATELLI D’ITALIA; FEDRIGA PRESIDENTE; AUTONOMIA RESPONSABILE; LEGA FVG PER SALVINI PREMIER

Candidato Presidente MASSIMO MORETUZZO > liste collegate: SLOVENSKA SKUPNOST; MOVIMENTO 5 STELLE; PARTITO DEMOCRATICO; PATTO PER L’AUTONOMIA; OPEN SINISTRA FVG; ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Modalità del voto – elezioni regionali

Per le elezioni regionali la scheda è di colore azzurro.

La votazione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda.

La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente e i contrassegni delle liste affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza ad un candidato consigliere.

L’ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate è stato determinato mediante sorteggio.

L’elettore può esprimere il suo voto con queste modalità:

a) solo per il candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente;

b) per una lista collegata al candidato Presidente. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Presidente;

c) per un Presidente e una lista a lui non collegata (voto disgiunto);

d) per un candidato consigliere regionale esprimendo la preferenza nell’apposito spazio sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare. In tal caso il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Presidente collegato.

A questo link i facsimile delle schede per le 5 circoscrizioni elettorali del Friuli Venezia Giulia (Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo, Pordenone):

https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/Elezioni2023/elezioniregionali2023/doc_reg_2023_g/schede/index.html

Tutti i candidati alle regionali di tutte le liste

I nominativi dei candidati alle elezioni regionali con le loro biografie (curriculum) e la loro posizione al casellario giudiziale si trovano a questo link:

https://elezionitrasparenti.regione.fvg.it/?data=2023-04-02&typology=ELZ_REG&id=6

Compaiono tutti i nomi dei candidati alle elezioni, in ordine alfabetico. Tramite il menu a tendina è possibile selezionare le singole circoscrizioni e le singole liste. Anche in tal caso i nomi dei candidati compaiono in ordine alfabetico.

I manifesti elettorali regionali per le 5 circoscrizioni

https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/Elezioni2023/elezioniregionali2023/doc_reg_2023_g/Manifesti_candidature/index.html

Modalità del voto – elezioni comunali

Per le elezioni comnunali la scheda è di colore arancione.

La votazione del Sindaco e del Consiglio comunale avviene su un’unica scheda.

La scheda riporta il nome e il cognome del Sindaco e i contrassegni delle liste affiancati dalle righe per esprimere i due voti di preferenza ai candidati consigliere di genere diverso (doppia preferenza di genere).

L’ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Sindaco e della lista o liste collegate è stato determinato mediante sorteggio.

L’elettore può esprimere il suo voto con queste modalità:

a) solo per il candidato alla carica Sindaco. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Sindaco;

b) per una lista collegata al candidato Sindaco. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Sindaco;

c) solo nei Comuni con più di 15.000 abitanti, per un Sindaco e una lista a lui non collegata (voto disgiunto);

d) per uno o due candidati consiglieri esprimendo le preferenze negli appositi spazi sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista per la quale si intende votare. La seconda preferenza deve essere espressa in favore di un candidato dell’altro genere compreso nella stessa lista. Il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Sindaco collegato.

I manifesti esplicativi nelle quattro lingue ufficiali del Friuli Venezia Giulia

https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/Elezioni2023/elezionicomunali2023/doc_amm_2023_g/allegati/index.html

I candidati per ciascun comune

Per sapere chi sono i candidati sindaci e i candidati consiglieri comunali dei 24 comuni al voto, in questa pagina si trovano i nomi dei comuni per lettera dell’alfabeto:

https://elezioni.regione.fvg.it/consultazioni/ELZ_COM/2023-04-02

Entrando nella pagina del singolo comune si visualizzano i candidati sindaci e le liste che li sostengono. Cliccando sul simbolo della lista si visualizzano i candidati al consiglio comunale associati a quella lista.