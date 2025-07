Tornano i Giovedì sotto le Stelle 2025, dal 3 al 17 luglio

PORDENONE – Il centro storico di Pordenone si prepara a vivere tre serate straordinarie con il ritorno dei “Giovedì sotto le Stelle”, iniziativa che rientra nel programma “Estate a Pordenone – Verso Capitale italiana della Cultura 2027”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone in collaborazione con Sviluppo e Territorio.

Le date da segnare in calendario sono giovedì 3, 10 e 17 luglio, quando le vie del centro storico si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza coinvolgente che unisce shopping, cultura, musica e intrattenimento per tutte le età.

Come sottolineano il Sindaco Alessandro Basso e l’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “I Giovedì sotto le Stelle rappresentano un’occasione davvero interessante per vivere le serate estive in maniera alternativa. L’unione tra gli intrattenimenti musicali e il commercio, avendo sullo sfondo la cultura, è una di quelle esperienze che vogliamo proporre in vista del grande appuntamento con Capitale italiana della Cultura 2027 a cui ci avviciniamo anche con queste forme di sperimentazione. Insieme stiamo lavorando a tante idee al fine di rendere la nostra città unica e indimenticabile”.

GIOVEDÌ 3 LUGLIO – IL PROGRAMMA

Il calendario degli eventi prevede un’ampia gamma di proposte culturali e di intrattenimento: in piazza XX Settembre, a partire dalle ore 20:30, i più piccoli potranno divertirsi con il truccabimbi e assistere a spettacoli di magia con “Le Feste del Cuore”.

Nella stessa piazza centrale l’associazione “Ruote del passato” proporrà un’interessante esposizione di auto d’epoca restaurate con cura per preservarne l’autenticità e lo splendore originale.

Al Museo Civico d’Arte, a partire dalle ore 18:00, un evento speciale unirà arte, musica e convivialità con il concerto per chitarra e flauto del Duo LatinAmericando, a seguire si terrà una visita guidata alla collezione permanente del Museo (a cura di Mondo Delfino) e al termine un momento convivale con aperitivo nello storico cortile di Palazzo Ricchieri. La prenotazione è consigliata inviando una mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonando al 380 4614951 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00. Le attività sono comprese nel prezzo del biglietto d’entrata al museo.

Una delle novità di quest’edizione sarà la serata “WIDE SPORT”, organizzata da Wideline Radio dalla propria sede in Corso Garibaldi. L’evento, interamente dedicato allo sport e alla musica e con la trasmissione in diretta condotta da Gilberto “Gilbo Zorat”, vedrà la partecipazione di 10 società sportive del territorio, tra cui il Pordenone FC e Sistema Basket, con dimostrazioni dal vivo degli atleti che coinvolgeranno il pubblico presente.

Inoltre durante le tre serate i negozi del centro rimarranno aperti fino alle ore 23:00, proponendo promozioni esclusive e iniziative commerciali dedicate e la “caccia agli sconti”.