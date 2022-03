Emergenza profughi ucraini: Fedriga chiede intervento Esercito

FVG – Sull’emergenza profughi dall’Ucraina, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, chiede l’intervento dell’esercito per gestire l’accoglienza.

“Mi auguro – sottolinea – la fine del conflitto in Ucraina nel più breve tempo possibile ma certezze e chiarezza non ce ne sono. In caso di necessità è chiaro che servirà un supporto del Governo, immagino con l’esercito, per l’accoglienza dei profughi, a sostegno anche dell’attività sanitaria. Non si può pensare che questa attività sia sulle spalle di una sola Regione”.

“Sicuramente – precisa Fedriga – dobbiamo continuare a tenere monitorata la situazione pandemica. Ci stiamo organizzando, sia con la struttura commissariale legata all’emergenza Ucraina sia con la Prefettura per cercare di dare tutta l’assistenza necessaria ai profughi: non solo accoglienza ma anche prestazioni sanitarie, a cominciare dai vaccini contro il Covid e anche contro altre patologie”.

Per la struttura commissariale, conclude “servono risorse maggiori rispetto a quelle stanziate. Mi sembra che ci sia la totale volontà del Governo di agire in questa direzione”.