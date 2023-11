Enaip Fvg, nuovo corso di Robotica Industriale per l’Impresa 4.0 a Udine

FVG – ENAIP FVG ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il suo nuovo corso, “Tecniche di Industrializzazione di Prodotto e Processo – Robotica Industriale per l’Impresa 4.0”, presso la sede di Udine. Il corso, che inizia il 13 dicembre 2023 e si conclude il 19 luglio 2024, offre un’opportunità unica per coloro che aspirano a diventare figure professionali specializzate nelle imprese in particolare nell’integrazione di elettronica, elettrotecnica e meccanica nell’ambito degli automatismi industriali.

Con una durata complessiva di 800 ore, di cui 400 svolte direttamente in azienda, il corso mira a formare professionisti in grado di programmare e utilizzare autonomamente sistemi di automazione industriale integrati con la robotica. I partecipanti acquisiranno una comprensione approfondita delle caratteristiche dell’Industria 4.0, delle opportunità offerte alle aziende e delle tecnologie abilitanti 4.0, con un focus particolare sulla robotica industriale.

Il corso è aperto a disoccupati, non occupati e occupati in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione e formazione professionale. Anche coloro che non sono in possesso di un diploma possono partecipare, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. Gli allievi saranno in grado di integrare i principi di elettronica, elettrotecnica e meccanica nelle applicazioni industriali, gestire attività di controllo sul processo produttivo e sviluppare soluzioni innovative attraverso un modulo di Project Work.

Il corso si terrà presso Enaip Friuli Venezia Giulia a Pasian di Prato, Udine e prevede la possibilità di sviluppare fino a 80 ore in modalità a distanza.

Al termine del corso, gli studenti riceveranno un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, corrispondente al livello 4 di EQF, dalla Regione FVG, e un Attestato di Formazione sulla sicurezza lavoratori. Inoltre, sarà garantita una consulenza orientativa in uscita per assistere gli allievi nell’inserimento lavorativo, con attivazione di reti di contatti e relazioni.

Le iscrizioni sono ora aperte. Per maggiori informazioni e per procedere con l’iscrizione, visitare il sito web di ENAIP FVG www.enaip.fvg.it.

L’industria 4.0 è in continua evoluzione, e questo corso si presenta come un’opportunità imperdibile per coloro che vogliono essere parte attiva di questa trasformazione, acquisendo competenze altamente richieste nel panorama lavorativo attuale.