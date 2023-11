Analisi dei costi aziendali: il ruolo dei software di financial management

L’analisi dei costi è un fattore a dir poco indispensabile per le aziende, perché consente di monitorare e gestire in modo efficace uno dei settori in assoluto più vitali per il successo di un’impresa. Questo processo aiuta infatti ad identificare le aree con costi eccessivi, e dunque i potenziali risparmi, così da contribuire alla definizione di una strategia di gestione finanziaria più solida. Inoltre, fornisce informazioni preziose che possono portare a decisioni strategiche migliori, dal lancio di nuovi prodotti alla definizione dei prezzi, specialmente se si adottano soluzioni come i tool di financial management.

Cos’è l’analisi dei costi aziendali?

Partire dalle basi è fondamentale, ed è altrettanto importante dare una definizione che sia chiara, semplice e accessibile a tutti. L’analisi dei costi serve sostanzialmente per capire quanto costa ad un’impresa produrre un bene o fornire un servizio. Tutte le voci di spesa, dai salari dei dipendenti all’acquisto delle materie prime, dalla manutenzione degli impianti ai consumi energetici, vengono analizzate e utilizzate per definire un dato, ovvero il costo unitario di produzione.

Non si tratta di un semplice conteggio, ma di una vera e propria indagine. Conoscere tali costi vuol dire, infatti, comprendere esattamente cosa crea valore e cosa incide sulle spese aumentandole senza produrre un beneficio concreto. In sintesi, aiuta a capire le aree che portano guadagni e sulle quali bisogna investire, e quelle che invece richiedono un taglio delle spese, in quanto gravano a bilancio senza dare un valore aggiunto all’azienda.

Potenziare l’analisi dei costi grazie ai software di financial management

In una società che oramai dipende dalla digitalizzazione, anche l’analisi dei costi è dovuta andare incontro ad una vera e propria evoluzione. Fino a qualche anno fa tale compito spettava ad analisti “in carne e ossa”, mentre oggi viene affidato ad una serie di software con algoritmi estremamente avanzati. Si parla nella fattispecie delle piattaforme di financial management, ovvero le applicazioni per l’analisi dei costi, sulle quali è possibile informarsi leggendo le descrizioni dei software più importanti sul mercato.

I tool di financial management sono strumenti digitali che automatizzano aspetti come la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi ai costi aziendali, siano essi diretti, indiretti, effettivi e quant’altro. Di solito agiscono integrando diversi moduli, come quello specifico per la contabilità, insieme al consolidamento dati e alla distribuzione dei costi comuni.

Grazie a questi software, l’analisi dei costi diventa un processo rapido, preciso e facilmente accessibile. Si passa dal classico foglio di calcolo ad una dashboard che permette di accedere ad una moltitudine di report e di dati, il tutto con un semplice click. I tool di financial management non si limitano a fare i conti, ma interpretano i dati secondo determinate logiche di business, rivelando pattern e trend che altrimenti rimarrebbero invisibili.

Favoriscono, in altre parole, un’analisi dei costi che non mira solo al mero calcolo, ma alla comprensione e al miglioramento.

In altri termini, è il punto di partenza che spinge le imprese a potenziare i propri processi, per risparmiare riducendo i costi non necessari, e per sfruttare al massimo le opportunità di crescita.