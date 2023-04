Enaip, nuovo patentino caldaista: corso Conduttore generatori vapore

FVG – A seguito della approvazione del D.L. 94 del 7 agosto 2020, per poter essere ammessi agli esami di Conduttore di Generatori di Vapore che si svolgono presso le sessioni provinciali dell’Ispettorato del Lavoro, è divenuta obbligatoria una formazione specifica rivolta a coloro i quali intendono ottenere questa abilitazione o patente di mestiere.

La professione del caldaista è una delle più richieste, particolarmente in questo momento storico in cui la ricerca e la gestione di energia pulita e a basso costo è un’attività strategica per molte attività produttive.

Sono in fatti molte le aziende alla ricerca di questo tipo di figura professionale, che trova dunque molteplici opportunità di immediato inserimento lavorativo in forma stabile.

Il corso per Conduttore di Generatori di Vapore – in partenza a Pordenone il 26 settembre – prepara per l’ottenimento del II Grado ed è riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalle autorità competenti.

Il corso è a pagamento; Enaip FVG consente tuttavia il pagamento rateizzato della quota di iscrizione.

La frequenza è obbligatoria per il 90% della durata del corso sia per la parte teorica che per la parte pratica.

Il percorso di Conduttore di Generatori di Vapore ha carattere teorico-pratico ed è uno specifico corso approvato dalla Regione di competenza per grado per di competenza così strutturato:

• 4° Grado: Caldaia a vapore con Potenzialità fino a 1 t/h – Superficie fino a 30 m2

• 3° Grado: Caldaia a vapore con Potenzialità fino a 3 t/h – Superficie fino a 100 m2

• 2° Grado: Caldaia a vapore con Potenzialità fino a 20 t/h – Superficie fino a 500 m2

• 1° Grado: Caldaia a vapore con Potenzialità oltre 20 t/h – Superficie oltre 500 m2

Per maggiori informazioni: www.enaip.fvg.it