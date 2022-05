Escape Room all’aperto: cos’è e dove farla in FVG?

FVG – Negli ultimi anni hai sicuramente sentito parlare di Escape Room dai tuoi amici, dai tuoi parenti o sui social. Ancora no? Ti spieghiamo di cosa si tratta.

Escape Room è un gioco di squadra (generalmente vi possono partecipare dai 2 a 10 giocatori) che ha come obiettivo la risoluzione di una serie di enigmi per poter uscire da una stanza, dentro la quale si viene rinchiusi all’inizio del gioco.

L’idea originale che sta alla base di questa esperienza è riconducibile alle stanze dell’orrore organizzate da Jigsaw nella famosissima serie cinematografica di Saw – L’enigmista.

In questi film, il protagonista veniva rinchiuso in una stanza, dalla quale non poteva uscire se non risolvendo tutti gli enigmi che gli si presentavano davanti entro un limite definito di tempo. Pena: la morte.

Trasliamo questi film in un vero gioco e eliminiamone la componente tragica, avremo come risultato un’esperienza divertente, stimolante e coinvolgente. Insomma, la soluzione perfetta da provare con il vostro gruppo se state cercando qualcosa di diverso ed emozionante.

A seguito del grande successo riscosso negli anni dal gioco, sono state create sempre più stanze in tutta Italia con generi ed ambientazioni sempre differenti. Per farvi qualche esempio, troviamo “La soffitta”, “La casa del killer”, “La prigione”, “La giungla”, “La casa dei misteri” e così via: si ha solo l’imbarazzo della scelta.

Nonostante però questo gioco venga apprezzato dai più, potrebbe non essere l’ideale per tutti. Conoscete qualcuno a cui non piace essere sotto pressione o che soffre di claustrofobia? Difficilmente riuscirete a convincerlo a venire con voi a provare la nuova stanza che hanno appena inaugurato alla Escape Room più vicino.

Quale potrebbe essere dunque il compromesso perfetto per coinvolgere anche loro in un’esperienza così suggestiva? Pensiamo in grande: è proprio necessario che la fuga avvenga… dall’interno?

E’ da questa idea che, negli ultimi anni, si è sviluppata e diffusa in Italia una nuova tipologia di Escape Room: un percorso da svolgere interamente all’aperto.

Questa Innovazione è perfetta per i novellini ma soprattutto per tutti coloro che hanno già provato tutte le stanze della zona, ma che non vedono l’ora di rigiocare. Ecco che ora Escape Room vi propone un’esperienza tutta nuova, assolutamente da provare!

Avrete la possibilità di immergervi in un format totalmente innovativo che promuove il team building in contesti che vanno dall’investigazione, al mistero, alla caccia al tesoro… nel centro della vostra città.

Prima di iniziare il gioco vi verrà raccontata una storia con una trama molto specifica e sempre coerente, della quale diventerete voi stessi i protagonisti: per un giorno potrete essere esploratori ma anche… membri dell’FBI!

Possiamo trovare degli esempi di Escape Room all’aperto a Pordenone, Venezia e Trieste.

Se leggendo quest’articolo vi siete incuriositi e avete voglia di provare un’esperienza di questo tipo, potrete trovare delle offerte speciali per il vostro primo volo su www.risparmionetto.it nella sezione “emozioni e divertimento” e trovare l’offerta Escape Room più vicina a casa tua.