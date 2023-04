Exit Poll regionali Fvg: Fedriga (61-65%), Moretuzzo (28-32%). Risultati in diretta

FVG – Si sono chiuse alle 15 le urne per le elezioni regionali e amministrative in Friuli Venezia Giulia.

Gli elettori sono stati chiamati al voto per eleggere il presidente della Regione e il Consiglio regionale, oltre al rinnovo dei municipi in 24 comuni, tra i quali Udine e Sacile, città con più di 15mila abitanti e dunque con la possibilità di un ballottaggio (in programma eventualmente domenica 16 e lunedì 17).

In base all’exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Fvg, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe riscosso consensi nella forchetta 61-65%.

Il candidato di centrosinistra e principale antagonista, Massimo Moretuzzo, si ferma al 28-32%.

Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi.

Qui, la diretta dei risultati, dal sito della Regione Fvg.