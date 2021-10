Fadiesis Accordion Festival, sabato 16 e domenica 17 weekend all’insegna della musica

FVG – Appuntamento con il Fadiesis Accordion Festival sabato 16 ottobre alle 20.30 nella prestigiosa cornice dell’Abbazia di Santa Maria in Silvis a Sesto al Reghena per un appuntamento speciale dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri: per la serata dal tema “Mantice Sacro – speciale Dante”, saranno proposte “Le otto stagioni dell’Inferno”, un viaggio sinestetico e ipnotico dentro i versi danteschi accompagnati da Le quattro stagioni di Vivaldi e da Las Cuatro Estaciones Porteñas di Piazzolla, in una scrittura che lega indissolubilmente la musicalità della parola agli accenti delle parti musicali.

Uno spettacolo a suo modo “immersivo”, che ribadisce la modernità artistica ed espressiva di Dante, con i suoi versi intrisi d’immaginazione visiva e potentemente capaci di dialogare con sonorità del XVIII e del XX secolo. Sul palco, Luigi Orfeo, Stefano Sartore, Roberta Calia (voci), Glauco Bertagnin (violino solista), Gianni Fassetta(fisarmonica solista), Ensemble Fadiesis.

Domenica 17 ottobre, alle 18, al centro culturale Aldo Moro di Cordenons, si terrà l’evento speciale Faf “A los maestros”: sul palco salirà il Trio Furia-Deiana-Chiaramonte. Fabio Furia è considerato uno tra i più importanti bandoneonisti d’Europa, arrangiatore, compositore, fondatore dell’Accademia Italiana del Bandoneón.

Ad accompagnarlo, i virtuosismi della chitarra di Alessandro Deiana e il timbro scuro e asciutto del contrabasso di Giovanni Chiaramonte. Un repertorio profondamente romantico, nostalgico, raffinato e coinvolgente che viene reinterpretato e unito al personale gusto musicale dell’ensemble.

Un percorso che segna l’evoluzione di questo genere musicale, così amato, partendo da quello tradizionale, fino alle avanguardie e alla sua più alta nobilitazione. Molti dei brani qui presentati, partendo da una forte connotazione popolare, hanno varcato i confini del tango, approdando nelle più prestigiose sale da concerto nell’esecuzione dei più importanti interpreti della musica classica, lirico e jazz.

L’ingresso al concerto di Cordenons è su prenotazione con ingresso a pagamento. Per info e prenotazioni 0434 43693 (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16), whatsapp al 340 5433534, mail eventi@fadiesis.org. E’ possibile prenotare il biglietto on line su www.vivaticket.com. Per l’accesso al concerto (e a tutti gli appuntamenti del festival) è obbligatorio possedere il Green pass.

Programma completo su www.fadiesis.org