Camminata per la Vita nel segno della solidarietà, Chei del Moss ricevuto in Regione

FVG – “Maurizio e Mariella Puzzoli avevano tre figlie. Dopo la morte di Lisa, vittima di femminicidio, si sono presi cura della nipote Alessandra con l’amore e l’impegno di due genitori. Insieme, oggi portano la loro testimonianza nelle scuole, nello sport e in molte iniziative pubbliche, come la Camminata per la Vita, a cui parteciperanno dall’11 al 16 agosto con il gruppo Chei del Moss”. Lo rende noto il consigliere regionale Carlo Bolzonello (Fedriga presidente), che ha accompagnato la delegazione all’incontro con il presidente dell’Assemblea legislativa, Mauro Bordin.

“Durante la successiva visita ai palazzi regionali – fa sapere Bolzonello, che è anche presidente della III Commissione consiliare -, su richiesta dei promotori, c’è stata la possibilità di incontrare pure il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore Riccardo Riccardi, alla presenza del consigliere regionale Simone Polesello (Fp)”.

“Questa marcia nasce dal basso, da chi ha vissuto il dolore più profondo e ha deciso di trasformarlo in un gesto collettivo di memoria e solidarietà – aggiunge l’esponente di Centrodestra -. Coinvolge famiglie, amministrazioni, associazioni e cittadini, unendo la commemorazione delle vittime alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e alla raccolta fondi per i figli minori orfani”.

“Ringrazio la Commissione regionale per le pari opportunità e i tanti soggetti che, spesso lontano dai riflettori, lavorano ogni

giorno per costruire una rete reale di sostegno e consapevolezza. È anche grazie a loro se percorsi come questo riescono a farsi spazio nella coscienza collettiva”, conclude Bolzonello.