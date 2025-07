Giorgia, la stella della musica italiana in concerto il 21 luglio a Villa Manin

PASSARIANO – Dopo uno straordinario 2024, che l’ha vista protagonista tra musica, tv e cinema, e dopo la bellissima partecipazione al Festival di Sanremo con “La cura per me”, Giorgia continua a incantare il suo pubblico con un 2025 ricco di appuntamenti imperdibili. L’artista torna infatti live questa estate in location uniche per festeggiare i 30 anni di “Come saprei”, brano iconico con cui nel 1995 vinse proprio il Festival. Il tour “Come saprei live 2025” farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia, lunedì 21 luglio, nella splendida Villa Manin di Codroipo (UD). Gli ultimissimi biglietti per il concerto (inizio alle 21.30), organizzato da Zenit srl in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, sono in vendita sul circuito Ticketone.

Gli orari della giornata del concerto vedranno l’apertura delle biglietterie alle 18.30 in Piazza dei Dogi (arrivando da Rivolto), mentre le porte apriranno al pubblico alle 19.00 dai due ingressi previsti, uno da Piazza dei Dogi e uno dalla opposta Via dei Dogi. È possibile prenotare il proprio posto auto online su parkforfun.com, tutte le info su www.azalea.it. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Dopo il successo straordinario del brano “La cura per me”, lo scorso 20 giugno Giorgia ha pubblicato il nuovo singolo “L’unica”, disponibile ora in radio e in digitale. Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, “L’unica” è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l’ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé. Una canzone up tempo che vira elegantemente su sonorità in equilibrio tra l’organico e l’elettronico, guardando al panorama internazionale contemporaneo nel suono e raccontando una storia di cuori spezzati con ironia ed energia. A Villa Manin il pubblico potrà ascoltare le ultime hit oltre ovviamente a tutti i grandi successi di questa straordinaria interprete. Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.

Giorgia, una delle voci più potenti e versatili della musica italiana, debutta nel 1994 con l’album “Giorgia”, che include il successo “E poi”. Nel 1995 vince il Festival di Sanremo con “Come saprei”, ottenendo anche il Premio della Critica. Da allora colleziona dischi di platino e hit indimenticabili come “Gocce di memoria”, “Girasole”, “Di sole e d’azzurro” e “Quando una stella muore”. Duetta con artisti internazionali come Pavarotti, Ray Charles e Alicia Keys. Nel 2018 omaggia Mina con l’album “Pop Heart”. Nel 2023 torna in gara a Sanremo con “Parole dette male” e pubblica l’album “Blu”. Con milioni di dischi venduti, è un’icona della musica italiana, amata per la sua tecnica impeccabile e il timbro unico. Nel 2024 debutta anche come conduttrice televisiva, guidando il talent show X Factor, dove mostra un nuovo lato della sua arte e della sua personalità.

Prossimo appuntamento a Villa Manin il concerto di Alessandra Amoroso del 23 luglio.

