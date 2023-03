Ferrari Club e Vino. Eccellenze italiane al Podere Gelisi per i 100 anni Aeronautica Militare Italiana

FVG – Grande evento oggi, 28 marzo, presso il Podere Gelisi di San Quirino, dove ben 55 auto Ferrari provenienti principalmente dal Veneto e da Friuli Venezia Giulia si sono riunite per un veloce aperitivo prima di recarsi presso l’Aeroporto Militare di Aviano in occasione della giornata di Festa organizzata in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica Militare Italiana.

La Base di Aviano è un aeroporto dell’Aeronautica Militare, intitolato a “Pagliano e Gori”, eroici aviatori della Prima guerra Mondiale, che pur essendo sotto il comando italiano ospita il 31° Stormo Caccia dell’USAF (United States Air Force).

Sergio Gelisi, titolare dell’omonima azienda vitivinicola, è da sempre molto attivo nella comunità locale favorendo eventi di socializzazione e mantenendo salde le relazioni con il personale della base aerea, tanto da essersi meritato il titolo di Comandante Onorario di Squadrone.

Podere Gelisi è una azienda a conduzione familiare situata nel cuore della DOC Friuli Grave, di cui oggi, grazie alla bella giornata di sole, possiamo ammirare gli splendidi vigneti, con le montagne alle spalle a difenderli dai venti freddi provenienti da nord. L’azienda copre una superficie di 30 ettari, di cui circa 25 vitati.

Fondata nel 1961 da Antonio Gelisi, oggi l’azienda è condotta dal figlio Sergio, insieme alla moglie Marzia e ai tre figli Jessica, laureata in economia, Deborah, enologa, e Francesco, studente di agraria ed enologia.

Tra il rombo dei motori e lo sguardo che si perdeva ad ammirare le curve sinuose di questi bolidi sfavillanti, con il rosso Ferrari che dominava tra tutto, anche il palato si è deliziato con le numerose bottiglie in assaggio.

Ricordiamo tra i bianchi il Friulano e il Prosecco, oltre a Sauvignon, Chardonnay, Pinot grigio e Traminer aromatico. Tra i rossi troviamo Merlot, Cabernet Franc e Refosco dal peduncolo rosso, ma il vino che più rappresenta l’azienda è il Rosso Mandarino, ottenuto dai tre vitigni a bacca rossa.

Rosso Mandarino è stato creato da Sergio Gelisi per il Teatro Accademia di Conegliano (TV). La locuzione latina sull’etichetta Ars Gratia Artis (Arte per Amore dell’Arte) ne fa il vino degli Artisti per eccellenza. Esso infatti viene donato a gli artisti di fama che si esibiscono nel teatro.

Curiosità: La particolarità del suo nome è da attribuire ad un Mandarino cinese, funzionario della Cina Imperiale, il quale giunto in Europa per imparare la cultura e le tradizioni occidentali, in un piccolo villaggio del Friuli Venezia Giulia assaggiò un vino rosso che lo conquistò, frutto di un uvaggio segreto.

Nella gamma dei vini non possono mancare i vini da dessert: il Verduzzo, vitigno friulano per antonomasia, il Moscato giallo ed il Moscato Rosa spumante.

Ad allietare i numerosi ospiti, oltre ai vini di Podere Gelisi, una bella griglia dove arrostivano pancetta e coppa di maiale, ed un ottimo caffè della torrefazione Pepè Caffè, di san Vito al Tagliamento.

Complimenti tutta la squadra per la simpatia e per la perfetta organizzazione dell’accoglienza.

Rosa Prisciandaro