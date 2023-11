Filippo Turetta, fine della fuga. E’ stato arrestato in Germania

FVG – Filippo Turetta è stato fermato questa mattina, 19 novembre, in Germania.

Lo dice all’ANSA l’avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma, ed ha informato i genitori.

Il giovane era in fuga da una settimana dopo aver ucciso a coltellate l’ex fidanzata, Giulia Cecchettin.

Il giovane è poi partito a bordo della sua Fiat Punto nera e si è sbarazzato del cadavere buttandolo in un dirupo a bordo della strada che collega Piancavallo e Barcis, per poi proseguire la sua fuga in Valcelina, Cadore, Austria e poi in Germania, dove è stato fermato dopo la partenza delle ricerche con mandato di arresto europeo.

Intanto, banconote con macchie di sangue sono state usate da Filippo Turetta per fare benzina in un distributore automatico durante la sua fuga. Si è fermato domenica scorsa a fare rifornimento in un distributore automatico di Cortina.

Le telecamere – scrive il Corriere Veneto – hanno inquadrato l’auto, la Fiat Punto nera, ed il ragazzo che introduceva il denaro nello sportello. Quando il titolare della stazione di servizio ha aperto l’impianto, qualche giorno dopo, tra le banconote ne ha trovata una da 20 euro con macchie di sangue.

Foto Ansa.