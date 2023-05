Fondazione Villa Russiz per Cantine Aperte, dal 27 al 29

CAPRIVA (GO) – Appuntamento da sabato 27 a lunedì 29 maggio a Capriva del Friuli (Go). Un’occasione unica per visitare la cantina storica, il castello e il parco della Fondazione Villa Russiz, conoscere il lavoro dei viticoltori e, ovviamente, degustarne i vini d’eccellenza.

PROGRAMMA

Solo domenica 28 maggio ingresso alle cantine dalle ore 10 alle 18: con il kit di degustazione di Cantine Aperte (calice e tracolla, 10 euro a persona) si potranno degustare 3 differenti vini Villa Russiz.

E per la gustosa iniziativa del “Piatto Cantine Aperte”, attraverso cui conoscere le ricette e le eccellenze gastronomiche del FVG, verrà proposto il risotto con asparagi e cialda di Grana abbinato ad un calice di Sauvignon a 15 euro a persona

Sabato 27 maggio ingresso dalle ore 10 alle 18 con visita guidata alle cantine storiche, al castello e al parco (partenza visita all’inizio di ogni ora), degustazione vini e cicchetti.

A pagamento: 15 euro a persona che includono il piatto di cicchetti e un calice di vino.

Lunedì 29 maggio ingresso dalle ore 10 alle 18 con visita guidata alle cantine storiche, al castello e al parco (partenza visita all’inizio di ogni ora), degustazione vini e cicchetti.

A pagamento: 15 euro a persona che includono il piatto di cicchetti e un calice di vino.

È consigliata la prenotazione.

Per informazioni chiamare il numero 329 9135838 (chiedere di Kennya / Serena)

SHOP VILLA RUSSIZ

Durante tutto il weekend, lo shop Villa Russiz è aperto con speciali sconti per l’acquisto delle box da 2, 3 e 6 bottiglie.