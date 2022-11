Friuli e Veneto, alla scoperta delle migliori cucine

Il Friuli-Venezia Giulia è una regione che, a livello storico, ha visto l’incontro di diverse culture e tradizioni, fattore che oggi si riflette un po’ in tutti gli ambiti della vita quotidiana a partire dalla cucina. Se si parla di enogastronomia in Friuli-Venezia Giulia, infatti, si deve fare i conti con l’influenza che arriva dalla vicina Slovenia ma anche dall’Italia, in particolare dalla confinante regione del Veneto di cui andremo a vedere i piatti tipici.

La cucina friulana

Partendo dalla cucina friulana, si parla in generale di una cucina ricca di sapori anche forti, dal dolce al salato. Sono soprattutto le minestre e le zuppe ad essere apprezzate, così come i piatti a base di carne e di pesce. Quello che caratterizza la cucina del Friuli-Venezia Giulia è una tradizione contadina legata ai prodotti della montagna e della terra: un’impronta semplice, per certi versi umile ma che non per questo manca di regalare piatti appetitosi e di qualità.

Quali sono alcuni dei piatti da mangiare se ci si reca in Friuli-Venezia Giulia? Il prosciutto crudo di San Daniele è forse il prodotto tipico più noto a livello nazionale; il prosciutto in questione deve buona parte del suo sapore al clima friulano ed al processo di lavorazione che viene portato avanti da decenni.

Da provare assolutamente gli gnocchi di susini, soprattutto a Gorizia e Trieste, piatto di derivazione germanica, così come il brodetto alla gradese, piatto a base di pesce, da accompagnare magari con un po’ di polenta tipica di queste zone. Tra gli altri piatti tipici ci sono il frico, a base di formaggio e patate, e la jota, caratteristico del litorale sloveno, piatto di recupero a base di ingredienti semplici come fagioli, patate e cavoli.

Per chiudere, i dolci. Immancabile lo strudel, da assaggiare assolutamente e tra i piatti più noti a livello nazionale quando si parla di cucina del Friuli-Venezia Giulia.

Cucina veneta e piatti in comune con il Friuli

Spostandoci in Veneto, quali sono i piatti tipici e quelli in comune con il Friuli-Venezia Giulia? I piatti della cucina veneta sono diversi, un panorama forse più ampio rispetto a quello friulano: la polenta è un elemento comune così come alcuni risotti (quello al radicchio su tutti). In Veneto è molto presente la cucina a base di pesce, soprattutto in alcune realtà come Venezia, la zona del litorale e quella del padovano (consigliato soprattutto qualche ristorante di pesce sui navigli di Padova).

Molto interessante, continuando a parlare deli punti di contatto tra Veneto e Friuli, la cucina del nord est veneta, zona di confine che risente anche di influenza del Trentino oltre che di Slovenia e Austria. Qui, tra le montagne, si possono assaggiare piatti come il pastin a base di carna tritata, salumi e formaggi, gnocchi e zuppe varie (soprattutto quella a base di orzo), il frico, la gubana.