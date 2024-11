Friulia e Banca Finint, al via basket bond per Pmi Fvg

FVG – Friulia e Banca Finint hanno avviato il primo programma di basket bond pensato per un’amplia platea di PMI e Mid Cap del Friuli-Venezia Giulia che abbiano necessità di accedere a strumenti di finanza alternativa.

Il programma, che prende il nome di “Basket Bond Friulia”, ha un importo target di 50 milioni di euro da raggiungere nell’arco di 12 mesi e verrà strutturato da Banca Finint con la regia di Friulia. I due soggetti agiranno quali investitori e finanzieranno le aziende tramite la sottoscrizione di titoli che hanno come sottostante i bond emessi dalle stesse società aderenti.

Lo strumento consentirà dunque alle PMI e alle società a media capitalizzazione con sede, stabile organizzazione o investimenti in Friuli-Venezia Giulia, di accedere a finanziamenti flessibili per sostenere i propri piani di crescita attraverso progetti volti, tra l’altro, all’espansione commerciale, all’internazionalizzazione o all’acquisizione di altre realtà.

Il Basket Bond Friulia, infatti, è caratterizzato da una durata più lunga rispetto alle scadenze generalmente offerte dal canale bancario e da tassi di interessi competitivi.

Le emissioni non saranno assistite da forme pubbliche di garanzia, con conseguente possibilità per le singole realtà aziendali di utilizzare le stesse, qualora ancora disponibili, anche nel contesto di altre operazioni di credito.

Federica Seganti, Presidente e Amministratore Delegato di Friulia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare un nuovo programma di basket bond dedicato alle piccole e medie imprese regionali. Questo strumento finanziario, che si aggiunge alle misure da noi già previste, è progettato per aprire le porte della finanza alternativa anche a quelle imprese che fino ad oggi non ne hanno avuto l’opportunità, consentendo alle aziende del territorio di finanziare i propri progetti di crescita e innovazione. Il nostro impegno è supportare lo sviluppo economico regionale e fornire soluzioni concrete per sostenere la competitività delle imprese locali in un mercato sempre più sfidante.”

Luigi Bussi, Head of Corporate & Investment Banking Banca Finint, ha dichiarato: “Con il lancio di questo nuovo programma di basket bond, Banca Finint conferma il suo ruolo di leader nel settore dei finanziamenti alternativi, mettendo a disposizione di PMI e Mid Cap il know-how maturato in anni di esperienza. Questo strumento innovativo nasce per offrire nuove opportunità di crescita e diversificazione delle fonti di finanziamento, rafforzando la competitività delle aziende italiane e favorendo lo sviluppo economico sostenibile sul territorio.”