Fronte freddo in arrivo: allerta meteo giovedì 8 settembre per piogge forti e temporali

FVG – La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di criticità gialla dalle ore 00:00 del 08/09/2022 alle ore 23:59 del 08/09/2022 per piogge e temporali che localmente potranno risultare anche violenti, accompagnati da grandine e improvvisi rinforzi del vento, a causa del contrasto tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo dalle latitudini settentrionali.

Situazione

Giovedì un fronte atlantico determinerà un deciso aumento dell’instabilità atmosferica e il temporaneo afflusso di aria molto umida da sud nei bassi strati.

Previsioni

Giovedì 8 settembre: già dal primo mattino e poi in giornata probabili temporali sparsi con piogge abbondanti; saranno possibili anche locali temporali forti, specie su pianura e costa, e piogge intense, in particolare sulla fascia orientale. Vento moderato da sud-ovest in quota, Scirocco moderato sulla costa, forse a tratti sostenuto.

Venerdì 9 settembre: Tempo ancora instabile con probabili rovesci o temporali sparsi in giornata.