Giornata Internazionale contro Violenza sulle Donne, 2 concerti il 25 e 26

FVG – Un concerto in due serate, il 25 novembre a Barcis, nella chiesa di San Giovanni Battista, e il 26 novembre a Pordenone, nella sala congressi dell’Hotel Santin, entrambi alle 20.45, per Giulia Cecchettin.

Il Blanc European Festival si esprime in musica e parole per contribuire a un messaggio contro la violenza di genere, per ricordare e soprattutto per non rimanere in silenzio.

“Foglie d’autunno” è il titolo del concerto. Una serata di musica e consapevolezza, in cui le note del pianoforte di 𝗘𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗧𝗼𝗽𝗼𝗻𝗼𝗴𝗼𝘃𝗮 e del violoncello di 𝗥𝗶𝗰𝗰𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗣𝗲𝘀, intrecciate alle letture di 𝗝𝗮l𝗮 𝗕𝗲𝗹𝗹𝘂𝘇 e 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗗𝗲lp𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗼, ci guideranno in un percorso emozionante, accompagnati dalle composizioni di Ethel Smyth, Rebecca Clarke e Clara Schumann.

«Mi trovavo a Barcis un anno fa, quella sera, a parlare del festival Blanc – spiega Riccardo Pes, direttore artistico e violoncellista –. C’era una luna bellissima. La notizia del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchetin mi colpì e segnò profondamente. Ho voluto dare un senso a quella terribile coincidenza con un concerto che si terrà un anno dopo, prima a Barcis e poi a Pordenone. La serata vede la condivisione del progetto della pianista russa 𝗘𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗧𝗼𝗽𝗼𝗻𝗼𝗴𝗼𝘃𝗮: la ricerca di compositrici le cui opere non sono state pubblicate in quanto firmate da donne. Spartiti stupendi rimasti sommersi per una discriminazione di genere. Tema molto sentito nell’ambito musicale in Inghilterra, dove vive 𝗘𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗧𝗼𝗽𝗼𝗻𝗼𝗴𝗼𝘃𝗮. Percorso che, durante il concerto, sarà arricchito con letture portatrici di messaggi importanti contro la violenza di genere».

Il Blanc European Festival si unisce all’impegno della nuova “Fondazione Giulia”:

«La violenza di genere è un nemico insidioso e spesso invisibile che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Con Fondazione Giulia ci impegniamo a portare questa violenza alla luce, a sensibilizzare l’opinione pubblica e a fornire sostegno a coloro che ne sono vittime».

Il concerto nelle due serate è a ingresso libero. Per informazioni: bit.ly/48O2nhq

L’evento è realizzato grazie al supporto di Regione FVG, Comune di Barcis, Comune di Pordenone, Voce di Donna, Fondazione Giovanni Santin Onlus, Hotel Santin, Generali, Dante, Flavio Damian, le associazioni Auser e Fidapa.