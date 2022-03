Giornata Mondiale dell’Acqua 2022: Maddalena Spa celebra acqua, sport e sostenibilità

FVG – Evento speciale per Maddalena Spa, una delle più importanti realtà internazionali nel settore degli strumenti di misura dell’acqua, in occasione della Giornata mondiale dedicata a questa risorsa preziosa e indispensabile per il nostro pianeta.

La storica azienda di Povoletto (UD) questo 22 marzo ha scelto di ospitare in visita una rappresentanza della ASD Libertas Grions del Torre e Remanzacco che da due anni sostiene, seguendo i brillanti risultati delle giovani atlete che ne fanno parte.

“Durante l’incontro l’attenzione è stata riservata ai temi dell’acqua, dello sport e della sostenibilità raccontati attraverso esperienze concrete e progetti aziendali” – racconta Arianna Arizzi, CSR manager dell’azienda – “Abbiamo colto questa occasione per condividere anche a livello locale un messaggio importante che assume una connotazione vera e propria di Responsabilità Sociale di Impresa”.

Un serio dibattito sul tema dell’acqua non può essere più rimandato.

Crescita demografica, urbanizzazione, industrializzazione ed evoluzione degli stili di vita hanno un impatto sempre più rilevante sulla domanda e la disponibilità di acqua ed il concetto di stress idrico va annoverato tra i principali rischi a livello globale. In uno scenario dove questa risorsa è e sarà sempre più scarsa e preziosa, Maddalena Spa lavora con attenzione sul concetto di efficienza della misura orientato al risparmio dell’acqua.

Per questi motivi è fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni ad un rispetto e ad un utilizzo consapevole della risorsa, affinché tutti possano contribuire, ciascuno con la propria piccola parte, all’obiettivo 6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

L’incontro con le giovani atlete della ASD Libertas Libertas Grions del Torre e Remanzacco ha spostato poi l’attenzione sul ruolo determinante e la funzione educativa che lo sport riveste nella nostra cultura sociale e familiare.

All’evento erano presenti, oltre all’Onorevole Angelo Compagnon, Presidente Onorario, Tommaso Pascolini, tecnico preparatore, e Lucio De Eccher, consigliere e direttore sportivo dell’Associazione, una rappresentanza variegata di giovani campionesse regionali: una velocista, una giavellottista e due staffette che con impegno e perseveranza, ma soprattutto facendo squadra, hanno raggiunto risultati davvero importanti di cui la Comunità può solo che essere fiera. Un incontro tra eccellenze del territorio dunque, sia dal punto di vista sportivo che produttivo!

Da sempre all’avanguardia nel settore del water metering, Maddalena Spa offre una gamma completa di contatori smart per ogni ambito di applicazione, rispondendo a pieno alle richieste della Direttiva Europea sull’efficienza energetica.

Insignita del titolo di Marchio Storico di Interesse Nazionale, a testimonianza del suo valore e del suo ruolo nel panorama italiano, conta all’attivo 150 dipendenti ed ha ottenuto importanti rating con certificazioni internazionali e il posizionamento su Forbes nella classifica delle 100 aziende top per la sostenibilità in Italia secondo il Sustainability Award.

Paola Dalle Molle