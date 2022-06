Gli impianti di videosorveglianza di ultima generazione per casa

Il settore della sicurezza domestica si muove con passi da gigante per cercare di fungere da argine rispetto al numero di intrusioni e tentativi di irruzione da parte dei ladri. Un dato che non accenna a calare soprattutto in alcune città e che per questo rende necessario mettere un campo le giuste contromisure.

Ai tradizionali sistemi di allarme per casa e lavoro, negli ultimi tempi si sono affiancati gli impianti di videosorveglianza, ovvero sistemi di videocamere che fanno ricorso a tecnologie di ultima generazione per garantire performance sempre più elevate. È il caso ad esempio dele videocamere wifi che possono essere poi gestite direttamente da smartphone, sia per quanto riguarda la configurazione delle stesse che per il controllo delle immagini registrate.

Gli impianti di videosorveglianza consentono di monitorare la propria casa o il proprio luogo di lavoro costantemente, 24 ore su 24, collegando all’impianto di allarme predisposto anche una o più videocamere, in punti strategici. Ciò consente di tenere sotto controllo tutto quello che accade andando a riprendere immagini che poi vengono conservate per un tempo predefinito all’interno del sistema.

Le telecamere wifi senza fili

Particolarmente apprezzate da parte degli utenti sono, ad esempio, le telecamere wifi, ovvero senza fili, che funzionano quindi senza cablaggio e che possono essere installate in modo semplificato evitando qualsiasi rottura di muri. La configurazione di impianti di questo genere è molto semplice e può essere eseguita correttamente anche direttamente dal proprietario di casa, senza doversi rivolgere ad una ditta specializzata.

Queste tecnologie wireless sono oggi le più richieste da utenti di ogni genere e rappresentano uno dei prodotti di punta del mercato: le telecamere senza fili possono essere poi connesse tramite ricorso a diversi protocolli, dal bluetooth passando per onde radio, infrarossi, gsm, wifi ecc…

Come scegliere l’impianto da installare

Ovviamente per la scelta dell’impianto di videosorveglianza è necessario partire dalle dimensioni dello spazio che deve essere tenuto sotto controllo: le videocamere possono coprire un’area più o meno ampia, fermo restando che si parla sempre di spazi privati visto che le aree pubbliche, per legge, non possono essere messe sotto controllo per motivi di privacy.

Le dimensioni dell’area da monitorare forniranno indicazioni dirette sul numero di videocamere da utilizzare, sulle caratteristiche tecniche cui fare ricorso, sulla presenza o meno di elementi esterni, come ad esempio la sirena deterrente. Attenzione poi a valutare al meglio le caratteristiche tecniche delle videocamere in termini di risoluzione dell’immagine, profondità dell’obiettivo, focalizzazione, audio, tipologia di registrazione e tanti altri elementi che cambiano in base alle necessità.