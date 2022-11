Gratta e Vinci online da 5€: i più popolari del momento

Il Gratta e Vinci è un gioco basato esclusivamente sulla fortuna che piace parecchio in Italia: sono infatti numerosi gli appassionati che acquistano i biglietti in ricevitoria, così come sono sempre di più gli italiani che scelgono di giocare al Gratta e Vinci online. La versione classica e quella virtuale presentano numerose differenze: le meccaniche di gioco cambiano, così come le probabilità di vincita ed i premi in palio.

Anche i Gratta e Vinci online però, proprio come quelli cartacei, sono disponibili in molteplici fasce di prezzo e quelli da 5€ rappresentano una via di mezzo. Probabilmente è proprio per tale ragione che sono i più venduti, oltre che per i premi spesso molto interessanti. Sul portale ufficiale, su quello dei rivenditori autorizzati e sull’app My Lotteries è possibile trovare numerosi Gratta e Vinci online da €5, ma quali sono i migliori in assoluto? Scopriamo insieme i più popolari del momento.

# Ruby 7’s

Ruby 7’s ha da subito riscosso un grande successo per via del premio in palio, decisamente allettante. La vincita massima che è possibile raggiungere con questo Gratta e Vinci è infatti di ben 500.000€ e si tratta di una cifra superiore se confrontata ai premi massimi solitamente previsti per i giochi di tale importo. Certo, va specificato che le probabilità di vincere 500.000€ sono alquanto ridotte: parliamo di 1 su 2.000.000, dunque bisogna essere davvero fortunati!

Per quanto riguarda la meccanica di gioco, questo Gratta e Vinci online è piuttosto semplice. Bisogna svelare 20 gemme rosse e sperare di trovare il simbolo 7, una o più volte. È previsto inoltre un gioco bonus, che nel caso in cui si trovassero 3 o più rubini dà la possibilità di far girare 3 ruote per vincere un premio.

# Sfida al Campionato Re-PLAY

Un altro Gratta e Vinci online da 5€ attualmente molto popolare è Sfida al Campionato Re-PLAY. Questo Gratta e Vinci costituisce un esempio di interfaccia del tutto innovativa, differente rispetto a quelle classiche e molto più accattivante grazie alla presenza di contenuti multimediali che rendono il tutto meno statico e più dinamico.

Sfida al Campionato Re-PLAY è anche l’esempio di quel connubio significativo tra sport e giochi che si sta venendo a creare in questi ultimi anni. La meccanica di gioco simula infatti una vera partita di calcio: le 8 tessere da svelare corrispondono ai tiri a disposizione e la verifica del punteggio avviene confrontando i gol segnati da LA MIA SQUADRA rispetto quelli della SQUADRA AVVERSARIA. Anche questo Gratta e Vinci offre un premio massimo di 500.000€ e la probabilità di aggiudicarselo è 1 su 2.000.000 giocate.

# Battaglia Navale Linea PLUS

Per quanto riguarda invece i Gratta e Vinci online da 5€ ispirati ai biglietti cartacei, Battaglia Navale è tra i più popolari, sempre per via della meccanica di gioco differente e più accattivante rispetto ad altri giochi. In questo caso, il premio massimo è di 500€ ma la probabilità di aggiudicarselo è nettamente superiore (1 su 439,24 giocate).