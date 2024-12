I 5 benefici della vasca idromassaggio

Al giorno d’oggi, installare in casa una vasca idromassaggio non è più un privilegio riservato a pochi. Esistono infatti numerose soluzioni sul mercato, adatte ai vari tipi di budget e alle più svariate esigenze. Impossibile non amare l’idromassaggio, che sottopone il corpo a un leggero massaggio grazie alla presenza di bolle e getti d’acqua che vantano ricadute positive anche sulla mente. Vale dunque la pena prendere in considerazione tale opzione per la propria abitazione. Infatti, l’idromassaggio ha parecchi benefici da conoscere un po’ più da vicino.

1. Favorisce la circolazione sanguigna

La vasca idromassaggio non fa altro che mettere in movimento l’acqua grazie a getti e bolle che producono un leggero massaggio su tutte le parti del corpo. L’azione massaggiante dell’acqua comprime e decomprime i tessuti favorendo la circolazione linfatica e sanguigna.

Una migliore circolazione del sangue apporta benefici a tutto il corpo perché cellule e tessuti ricevono una maggiore quantità di ossigeno che è il motore principale di ogni processo. Quando la circolazione è più efficiente, inoltre, le cellule ottimizzano i processi favorendo l’espulsione di tossine e altre sostanze di scarto. L’idromassaggio ha dunque anche un effetto detox e purificante sul corpo.

2. Aiuta a rilassarsi

È evidente che l’idromassaggio produca una piacevole sensazione di relax. Le bolle d’aria e i getti d’acqua che colpiscono il corpo svolgono un leggero massaggio che fa rilasciare al cervello endorfine, cioè gli ormoni legati al buonumore. Infatti, dopo un bel bagno nella vasca con l’idromassaggio, ci si sente più rilassati, contenti e felici con un tono dell’umore migliorato rispetto all’inizio.

3. Allevia i dolori

L’idromassaggio può avvenire sia in acqua calda che fredda e, in ambo i casi, si avverte un sollievo da eventuali dolori a muscoli e articolazioni. Un idromassaggio tonificante in acqua fredda oppure distensivo in acqua tiepida / calda dona una sensazione di sollievo immediata a chiunque soffra di, ad esempio, reumatismi o artrite. Dopo l’attività fisica, l’idromassaggio è molto consigliato poiché il massaggio in acqua aiuta i tessuti ad assorbire l’acido lattico prodotto dopo gli sforzi più intensi, velocizzando il recupero.

4. Migliora l’aspetto della pelle

I benefici dell’idromassaggio si avvertono anche a livello epidermico. Succede a tutti di notare che, dopo essere usciti dalla vasca, la pelle sia più levigata, tonica e setosa al tatto come una pesca. Le bolle agiscono come un delicato peeling sulla cute asportando cellule morte e impurità depositate nei pori ostruendoli. L’idromassaggio aiuta anche a migliorare l’aspetto di pelli miste a tendenza acneica perché vengono purificate.

Chi ha una cute spenta e dal tono ingrigito dovrebbe provare a immergersi in una vasca per l’idromassaggio; una volta fuori, il derma appare subito più radioso e brillante come se fosse stato sottoposto ai migliori trattamenti beauty. A beneficiare dell’idromassaggio è anche la pelle a buccia d’arancia tipica di cosce, glutei (ma non solo) colpite da cellulite che viene levigata soprattutto quando la zona interessata è investita direttamente dai getti d’acqua più potenti.

5. Favorisce il sonno

Proprio grazie a una migliore circolazione sanguigna e un umore rilassato, dopo l’idromassaggio è più facile dormire bene. Chi ha problemi d’insonnia, difficoltà ad addormentarsi e frequenti risvegli notturni, dovrebbe provare un idromassaggio di tanto in tanto che aiuta a ridurre lo stress e i livelli di ansia.