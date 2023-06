I concerti più belli dell’estate con Palmanova Village

AIELLO DEL FRIULI – Palmanova Village “Amplifica le tue passioni” con la musica dal vivo dei concerti più emozionanti dell’estate. È prorogata fino a domenica 2 luglio l’iniziativa che fa ottenere due ingressi per un concerto a scelta tra quelli in programma nei prossimi mesi in Friuli Venezia Giulia: basta fare acquisti nei 90 negozi del Villaggio per almeno 200 euro di spesa (massimo tre scontrini).

Grazie alla rinnovata collaborazione con Zenit/Azalea.it, l’azienda friulana specializzata in concerti e grandi eventi, si potrà scegliere tra i circa 40 appuntamenti di musica e spettacolo degli artisti più amati, come Joss Stone e Santi Francesi a Grado, PFM Premiata Forneria Marconi ad Aquileia, Fabri Fibra e Mr Rain a Lignano Sabbiadoro, Madame a Udine, Articolo 31, Panariello e Renga e Nek a Majano, Pintus a Palmanova, Tananai a Pordenone, e molti altri.

Per poter partecipare all’iniziativa è necessario essere in possesso della Village Card che può essere sottoscritta anche sul momento.

Per tutte le informazioni: www.palmanovavillage.it