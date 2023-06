L’economia italiana oggi: il contributo del settore del gioco d’azzardo

In Italia si tende troppo spesso ad accomunare il gioco d’azzardo con la piaga della dipendenza da esso. Certamente, è giusto parlarne e affrontare nel miglior modo il problema, ma esiste sicuramente un altro aspetto del gioco d’azzardo che non va sottovalutato e sono i dati ufficiali dell’economia italiana oggi che ce lo confermano. Il gioco d’azzardo produce l’1 per cento del PIL dell’economia in Italia.

Non solo, è un’industria sempre in crescita che non ha subito battute di arresto neanche durante la pandemia degli ultimi anni e che probabilmente incide ancora di più sul PIL dell’economia italiana 2023. Il gioco d’azzardo online e primi tra tutti i Casinò Online rappresentano una importantissima risorsa per l’Italia economia, garantendo ogni anno introiti crescenti alle casse dello Stato. Mensilmente vengono aperti nuovi Casinò Online e risorse o guide dove trovarne di nuovi e cresce sempre di più il numero di giocatori italiani che giocano responsabilmente e quindi divertendosi.

Vediamo quindi, come è giusto, di scoprire in po’ più in profondità, ricercando tra le news economia italiana oggi, il contributo del gioco d’azzardo per l’economia in Italia.

Crescita e dimensioni del settore del gioco d’azzardo nell’economia italiana 2023

I dati relativi al fenomeno del gioco d’azzardo nell’economia in Italia oggi possono essere presi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ci rivelano un volume di denaro speso, quindi giocato, nel 2020 pari a 88,38 miliardi euro. Nel 2021 tale volume è cresciuto del 21% toccando 111 miliardi di euro, facendo così segnare un nuovo record. Se consideriamo la popolazione maggiorenne italiana, nel 2021 ogni italiano ha speso in media 2.229 euro nel gioco d’azzardo.

Nelle news economia italiana oggi si legge che per il 2022 è prevista una spesa nel gioco d’azzardo di 135-140 miliardi di euro, un incremento rispetto all’anno precedente del 20/24%.

Occupazione e introiti fiscali generati dal settore del gioco d’azzardo

Una industria di tali dimensioni e soprattutto in crescita comporta un gettito per lo Stato italiano e per l’economia in Italia pari a poco più di 10 miliardi di euro nel 2022 e basta questo numero per capire quanto sia importante e irrinunciabile per le casse dell’economia italiana oggi.

Ma non è solo un fenomeno fiscale, è, e forse lo è soprattutto, un fenomeno occupazionale.

Nel 2020 i dipendenti diretti delle sale gioco in Italia erano circa 180mila ai quali bisogna poi aggiungere tutti coloro che direttamente o indirettamente percepiscono dei salari dalle altre forme di gioco d’azzardo, per esempio il gioco online, oppure coloro che hanno entrate da questo tipo di attività ma non nella forma di lavoro subordinato.

È facile capire l’entità e l’incidenza del gioco d’azzardo sull’economia italiana 2023 anche dal punto di vista occupazionale.

Implicazioni sociali e sull’economia in Italia del settore del gioco d’azzardo

Certamente l’industria del gambling ha anche un costo molto elevato per lo Stato e per la società italiana. Tale costo è direttamente quantificabile nella spesa che lo stesso Stato deve affrontare per cercare di aiutare tutti coloro che purtroppo vengono affetti da ludopatia, ma non solo.

Sarebbe certamente importante calcolare anche il tempo che gli italiani dedicano al gioco d’azzardo che, essendo ormai di una certa grandezza importante, risulta essere sempre tempo sottratto all’Italia economia.

Impatto positivo del settore del gioco d’azzardo sull’economia italiana oggi

L’industria del gioco d’azzardo, sia essa online che fisica, come qualsiasi altra attività di servizi o commerciale, ha sicuramente un impatto benefico sull’economia in Italia e sulla sua situazione in generale. Il suo contributo è certamente in termini di gettito fiscale ma anche in termini di creazione di reddito.

Genera reddito, infatti, per coloro che ci lavorano direttamente come dipendenti, per gli amministratori, per gli sviluppatori di software dei casinò online, per coloro che si occupano di pubblicizzare, per gli esperti di web marketing e tante altre figure che adesso è difficile elencare in modo completo.

Conclusione

Troppo spesso quando si parla di gioco d’azzardo in Italia lo si collega al suo aspetto negativo e cioè la ludopatia e la perdita di patrimoni o comunque grosse somme di denaro da parte di singole persone ma spesso anche di intere famiglie.

Abbiamo visto, infatti, come il gioco d’azzardo rappresenti un’industria in grado di avere degli effetti benefici e di riversarli direttamente, in modo positivo, sulla società.

Le ricevitorie, così come il gioco online, sono in grado infatti di creare molti posti di lavoro, sicuramente preziosi in un periodo come questo dove nelle news economia italiana oggi si leggono solo dati crescenti sulla disoccupazione. La creazione di nuovi posti di lavoro svolgerebbe sicuramente un ruolo sociale importante in termini occupazionali dando sollievo alle molte persone che sono in cerca di lavoro ma che non riescono a trovarlo.

Importante è anche il peso che tale industria ha sull’economia italiana 2023 in termini di prelievo e quindi gettito fiscale. Anche in questo caso la mancanza di questo flusso di denaro nelle casse erariali andrebbe subito colmata con altre forme di tassazione diretta o indiretta.

Insomma il rapporto tra gambling, economia italiana oggi e società italiana è un rapporto molto complesso il cui esame non può e non deve svilire ai soli aspetti negativi del gioco d’azzardo ma va riconsiderato, se pur responsabilmente, nella sua interezza e nella sua complessità.