Il Fvg contro i reati ambientali, presentato protocollo

FVG – “Il Fvg contro i reati ambientali e per la semplificazione amministrativa”: questo il titolo dell’incontro che si è svolto questa mattina, 9 maggio, in Camera di commercio Venezia Giulia per presentare il Protocollo d’Intesa per la Legalità tra Albo nazionale gestori ambientali e Camera di commercio Venezia Giulia con Regione Autonoma Fvg, Procura della Repubblica di Pordenone, Polizia Locale di Trieste, Polizia Locale di Gorizia, Direzione Marittima di Trieste, Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Udine, Polizia Locale di Povoletto.

L’albo nazionale gestori ambientali costituito presso il Ministero della Transizione ecologica è suddiviso in sezioni regionali e provinciali che hanno sede nelle Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome.

Rispecchiando quello che è il trend nazionale, il numero di pratiche gestite risulta in sensibile aumento e la Sezione è particolarmente attiva anche a supporto di progetti del sistema camerale sulla sostenibilità ambientale e la transizione ecologica.

Una crescita di iscrizioni costante, come ha testimoniato Daniele Gizzi, presidente dell’Albo nazionale gestori ambientali .

Da parte sua il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha rilevato quanto attraverso questo sistema si vadano a premiare le imprese virtuose che operano nel mercato e che in tal senso la Regione è un alleato di chi si presenta legalmente sul mercato. Dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione ecologica, invece, la sottolineatura dell’importanza data all’Abo gestori per sensibilizzare e fare cultura ambientale.

A seguire l’approfondimento con le imprese moderato da Franco Lenarduzzi, componente Sezione regionale Fvg, e al quale sono intervenuti Annunziato Vardè, Prefetto Trieste, Raffaele Tito, Procuratore di Pordenone Claudio Freddi, responsabile P.O. Coordinamento attività di vigilanza ambientale (Noava), Paolo Jerman, vicecomandante Polizia Locale Trieste.

Andrea Bulgarelli