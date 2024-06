Il municipio di Pordenone è anche in versione Minecraft

È il videogioco più venduto di tutti i tempi. Consente al giocatore di scavare e ricostruire qualsiasi cosa, dando libero sfogo alla fantasia. Avete capito di cosa stiamo parlando? Minecraft, esatto. Forse non tutti sanno che quest’anno compie 15 anni. Data l’importante ricorrenza, siamo andati a cercare qualche informazione in più sul game “a blocchi”, imbattendoci in un video che propone il Municipio di Pordenone (davvero!) in versione Minecraft.

“Il palazzo simbolo di Pordenone su Minecraft”, questo il titolo, lo trovate nella playlist “Sbisiâ cu la grafiche” del canale youtube YoupalTubo. A guidare gli internauti nel mondo sandbox c’è un giovane grafico, Fabio Valvason che ha deciso di costruire uno dei palazzi più belli della città, senza tralasciare nulla: nell’immagine da lui rimodellata c’è l’orologio astronomico-lunare del ‘500, non mancano gli archi gotici e nemmeno la balconata. Insomma, il palazzo del Municipio è tale e quale, seppur “a blocchi”, e nel comporlo Fabio ne racconta anche la storia.

Sbirciando altri video per conoscere meglio YoupalTubo, abbiamo scoperto che Fabio non è da solo. A popolare il canale è un gruppo di youtuber – di età compresa fra i 20 e i 28 anni e provenienti da diverse zone del Friuli – che nei video raccontano le proprie passioni con un pizzico di ironia. In rappresentanza del Friuli occidentale, c’è Federico Benedet di Fanna che, con animo da esploratore, nel format Furlan Adventure ci conduce nel borgo fantasma di Praforte, mentre insieme a Desiree Chiappo Debeniach, nel format Chê storie, propone curiosità storiche e personaggi noti del territorio friulano.

Se Lucia Bello e Davide Buccheri, nel format Geo&Nature, accompagnano il pubblico alla scoperta di tante bellezze naturalistiche regionali, Chei di Udin (alias Mattia Cantarutti e Federico Iob) si cimentano nel format Quiz mortale, dove nel ruolo di conduttore c’è il carnico Diego Scarsini, protagonista anche di molti video della playlist Fûr la Lenghe, insieme a Francesco Colombino. Nel gruppo anche Nicolas Fonzar, che prende tutti per la gola a suon di tradizioni culinarie e ricette del Friuli.

YoupalTubo è un canale all’insegna del divertimento, ricco di curiosità e informazioni, che racconta il Friuli spaziando dalla storia alla geografia, dalla lingua friulana alla grafica, all’enogastronomia. I video sono prevalentemente in friulano – il canale è infatti promosso dall’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana – ma non solo.

Il tono scanzonato di ogni clip è senza dubbio una delle ragioni del suo successo: supera i due milioni di visualizzazioni e conta quasi 13 mila iscritti. Un giretto, lo merita proprio. E magari anche l’iscrizione al canale!

