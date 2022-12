Il Natale è arrivato a Città Fiera, si parte il 3 dicembre

UDINE – Si respira aria di festa nelle gallerie di Città Fiera. Il Natale si avvicina e il via ufficiale alle iniziative gratuite a lui dedicate è in partenza sabato 3 dicembre.

Il Villaggio di Natale nella piazza degli eventi ospiterà per tutto il mese di dicembre Babbo Natale e la Natalina, per imbucare la letterina e per divertirsi imparando con tanti laboratori. Babbo Natale anche quest’anno nasconde il volto di Giovanni Ciulla, nonno in pensione che da tempo si dedica con grande passione ai più piccoli, attività che svolge gratuitamente in cambio di una donazione all’Agmen, realtà nata a Trieste nel 1984 che si adopera affinchè tutti i bambini possano essere curati in un ambiente che li faccia sentire accolti.

Il Villaggio di Natale accoglierà al suo interno tante nuove proposte pensate per i più piccoli a cominciare dal laboratorio curato dall’AFAM – Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia di Remanzacco “Giocando con le Stelle” per scoprire il nostro universo giocando. Per chi ama disegnare, Miky Ritratti Manga curerà un laboratorio per imparare lo stile manga.

Non mancheranno infine gli incontri per creare le decorazioni Natalizie per l’albero.

Nel calendario degli eventi non poteva mancare la musica: sabato 10 dicembre torna la Banda dei Babbi Natale con la Filarmonica “L.Mattiussi”, domenica 11 dicembre grande spettacolo di Ballo a cura di “New Life Academy”. Sabato 17 dicembre il concerto gospel con Alessandro pozzetto & The Christmas Stars. Domenica 18 sarà la volta del concerto pop, rock, gospel “I Colori del Natale” con l’Associazione Colori & Musica. Chiuderà i concerti di Natale giovedì 22 dicembre il gruppo corale Spiritual Ensemble.

Al primo piano in un’area dedicata tornato i Tradizionali Mercatini di Natale con i prodotti artigianali per trovare regali unici e preziosi. Sempre al primo piano la Mostra 100 presepi con le opere presepiali portate dalle associazioni, dalle scuole e dal pubblico di Città Fiera.

Da sabato 3 dicembre sarà anche possibile visitare la mostra “Viaggio nell’universo” a cura dell’Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia di Remanzacco che ha lo scopo di offrire una panoramica degli oggetti fra i più spettacolari ripresi da sonde e telescopi giganti nello spazio. Oltre 30 pannelli in grande formato che condurranno il visitatore in uno spettacolare viaggio che, partendo dalla Luna attraverserà il Sistema Solare per inoltrarsi poi fra le stelle e lo spazio profondo, giungendo fino ai limiti dell’universo conosciuto.

Proseguono inoltre gli appuntamenti gratuiti nello spazio dedicato alla fotografia in collaborazione con il gruppo dei Nikonisti friulani che a dicembre, nella data di domenica 18, vedranno anche la partecipazione del famoso fotografo Francesco Francia. La mostra allestita al primo piano ospiterà fino a fine gennaio workshop formativi gratuiti e inviterà il pubblico a partecipare al concorso “Tutti i Colori del Friuli Venezia Giulia” per raccontare in immagi la regione e le sue unicità.

Per chiudere con gusto, anche nei fine settimana di dicembre proseguono gli appuntamenti con “Osserva e degusta i prodotti del territorio”, gli Show Cooking di Academia del Gusto FVG, con i prodotti di Emporio Del Gusto FVG.

Tutti i dettagli e il programma completo su cittafiera.it