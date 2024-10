Il violoncellista Riccardo Pes in Scozia nel luogo del sicomoro abbattuto

FVG – È trascorso un anno dal terribile e ingiustificato abbattimento del plurisecolare sicomoro, uno dei simboli più tangibili e storici del paesaggio inglese.

Oggi il Sycamore Gap torna nuovamente protagonista in un progetto musicale e sociale curato dal violoncellista spilimberghese Riccardo Pes che è stato selezionato per lo svolgimento di una residenza musicale nelle Highlands per sensibilizzare sul cambiamento climatico.

Premiato dalla inglese National Lottery e Arts Council per un’esperienza residenziale nel Parco UNESCO Northwest Highlands della Scozia, Pes esplorerà la connessione profonda tra Musica e Paesaggio. Immerso nella natura incontaminata di questo luogo, in un contesto naturalistico unico fatto dalle rocce più antiche d’Europa, scriverà alcuni brani musicali per dare voce alla Natura di questi luoghi con l’intento di sensibilizzare anche verso il cambiamento climatico.

La sua residenza, intitolata Musica e Natura, prevederà inoltre concerti a Glasgow, seguiti da un tour attraverso i paesaggi più suggestivi della Scozia. Tra le tappe ci saranno le famose località di Kylesku, Ullapool, le Summer Isles, l’Isola di Skye, Cape Wrath e l’isola di Handa.

Durante il suo viaggio, Riccardo collaborerà con musicisti locali come la violoncellista Natalie Haas e il leggendario Alan Reid. Non mancheranno anche escursioni con i ranger del territorio esplorando in maniera profonda questi luoghi remoti e puri.

“Questa esperienza intensissima – afferma Riccardo Pes – permetterà di immergermi profondamente nelle tradizioni popolari nei paesaggi scozzese. Sono certo che questi scenari mozzafiato delle Highland sapranno ispirarmi profondamente”.

Riccardo ha viaggiato lo scorso anno dall’Italia per raggiungere il nord dell’Inghilterra dove ha eseguito la sua composizione Lament for the Tree in onore del famoso albero The Sycamore Gap Tree, albero più fotografato del mondo, vandalizzato e tagliato la notte del 27 settembre 2023.

Il suo brano è stato trasmesso niente meno che dalla BBC in un podcast che si chiama The Sycamore Gap Stories. Dopo quell’esperienza Riccardo ha deciso di proseguire la sua esplorazione musicale ispirata dalla natura e, prima di immergersi nelle lande della Scozia, farà di nuovo tappa a salutare il ceppo del vecchio albero e dedicare un brano ai germogli spuntati un mese fa dalle sue radici.

“Ho molto ammirato Riccardo quando era studente qui al Royal College of Music Stephen Jones – sottolinea il direttore artistico del Royal College of Music di Londra -. Non esito a sostenerlo nella sua residenza qui in Scozia. Non c’è dubbio che questo ambiente ispirante sarà di grande slancio creativo per lui e, vista la sua comprovata capacità di attirare un pubblico mondiale per il suo lavoro interdisciplinare, la sua visione artistica troverà sicuramente largo riscontro”.

Le sue composizioni verranno presentate al Royal College of Music a Londra e saranno disponibili su piattaforme di streaming, oltre a far parte di un tour nazionale previsto per l’anno prossimo.

Le tappe della permanenza del violoncellista in Scozia sono cominciate il 28 settembre al Sicamore Gap e si concluderanno il 12 ottobre:

• 28-30 settembre: visita all’albero di Sycamore Gap e al Parco del Northumberland

• 1-4 ottobre: Glasgow e Kylesku, con tappe a Ullapool, le Summer Isles, Loch Broom, The Minch e The Bone Caves

• 5-7 ottobre: Glenelg, Isola di Skye, Capo Wrath, Baia di Sandwood e Handa

• 8-12 ottobre: Assynt, Lairg, Loch Shin e Knockan Crag National Nature Reserve

Per maggiori informazioni, visitare www.riccardopesmusic.com.

RICCARDO PES

Riccardo Pes è un violoncellista e compositore italiano. Si è diplomato con ottimi voti al Royal College of Music di Londra nel corso Artist Diploma, sotto la guida dell’illustre professoressa Melissa Phelps. Il suo repertorio spazia dal barocco, suonato su strumenti d’epoca, al contemporaneo. La sua curiosità lo ha portato a sperimentare varie fonti tecnologiche, come la loop-station, e si impegna a trovare nuovi modi per portare la musica classica alle generazioni più giovani.

Come solista, Riccardo ha eseguito il Concerto per violoncello di Schumann con la Richmond Symphony Orchestra, il Concerto per violoncello in la maggiore di Tartini con I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone, i Concerti per violoncello di Nicola Fiorenza e Nicola Porpora con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Marco Feruglio.

Le sue collaborazioni di musica da camera includono esibizioni con Mario Brunello, Giovanni Sollima, Gilles Apap, Madeleine Mitchell, Thomas Zehetmair.

ARTS COUNCIL ENGLAND

Arts Council England è l’agenzia nazionale per lo sviluppo della creatività e della cultura. Ha delineato la sua visione strategica in Let’s Create, che entro il 2030 punta a rendere l’Inghilterra un Paese in cui la creatività di ciascuno sia valorizzata e abbia l’opportunità di fiorire, e dove tutti possano accedere a una gamma straordinaria di esperienze culturali di alta qualità. Dal 2023 al 2026, investirà oltre 467 milioni di sterline di fondi pubblici dal governo e circa 250 milioni di sterline dalla National Lottery ogni anno per supportare il settore e realizzare questa visione. Per maggiori informazioni, visitare www.artscouncil.org.uk.