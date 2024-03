Impegno per i clienti e proiezione al futuro. I numeri di Poste italiane

ROMA – Creazione di valori, impegno per i clienti e proiezione al futuro. Sono questi gli ingredienti con cui Poste Italiane fa “i numeri” ed è quanto emerge dal Piano Strategico 2024-2028, presentato nei giorni scorsi a Roma.

Questi alcuni target finanziari per il 2028:

I ricavi netti del segmento corrispondenza pacchi e distribuzione raggiungeranno 3,9 miliardi di euro, con i ricavi di pacchi e logistica che compenseranno ampiamente la diminuzione dei ricavi della corrispondenza, trainati dalla leadership dell’e-commerce, dell’espansione internazionale e dalla Contract logistics, che aumenterà da 230.000 metri quadrati nel 2023 a 400.000 metri quadrati nel 2028.

Il risultato operativo (EBIT) raggiungerà 0,1 miliardi.

Si punta molto anche sui servizi finanziari, con attività finanziarie investite pari a 624 miliardi (581 miliardi nel 2023), determinati da una gamma di prodotti di risparmio e investimento che risponde al meglio alle esigenze dei clienti.

Finanziamenti 4,3 miliardi di euro (3,3 miliardi nel 2023), che includono i volumi dei prestiti personali che aumentano a 3,4 miliardi di euro grazie ad un miglior coinvolgimento dei clienti.

Piccole e medie impresse con il numero dei conti correnti che raggiungerà 400.000 (nel 2023 278.000), con una giacenza media per conto pari a 11.000 euro in crescita rispetto al 2023 che era di 8.400, per questo si punta molto ai nuovi “Sportelli business punto poste” nei principali uffici postali con consulenti dedicati e approccio personalizzato ai clienti Top.

Sui servizi assicurativi poste farà leva sulla costante domanda di prodotti personali che continuerà, tale domanda è alimentata dai trend di progressivo invecchiamento e dei diversi modelli di vita e ridotta penetrazione nel mercato italiano rispetto ad altri mercati sviluppati.

Partendo da una solida posizione patrimoniale, viene confermata l’ambizione manageriale di un Solvency II ratio del Gruppo Poste Vita superiore al 200% mantenendo sotto controllo la sua volatilità.

Obiettivi per PostePay sono il raggiungimento di oltre 15 milioni di nuovi contratti in arco per carte, telefonia mobile e fisso, fibra, energia e gas e grazie anche alla proposta unica di vendita che integra i pagamenti e le opportunità di cross-selling arricchite dalla piattaforma omnicanale di Poste Italiane.

Non poteva mancare il capitale umano, con il target per il 2028 della previsione di assumere 19 mila persone più che compensate da 25 mila uscite cumulate, determinate dalla naturale tendenza demografica della forza lavoro.