In Fvg, Alessandro Ciriani recordman di preferenze. E’ nel Parlamento europeo. FdI primo partito. Secondo il Pd

FVG – Tra i candidati del Fvg Alessandro Ciriani recordman di preferenze, Annamaria Cisint seconda.

Per quanto riguarda i candidati del Friuli Venezia Giulia, a ottenere più voti in regione è Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone (Fdi), con al momento 34.825 preferenze.

Seconda Anna Maria Cisint (Lega), sindaca di Monfalcone (29.311), terza la già assessora regionale Sara Vito del Pd (15.630).

Questa, la prima dichiarazione del sindaco di Pordenone, ora eletto al Parlamento europeo. “Carissimi sono ancora incredulo ma… C’È L’ABBIAMO FATTA!!! UN IMMENSO GRAZIE a tutti voi. Come ho promesso nei diversi incontri, sicuramente non vi libererete di me a partire dai prossimi giorni. Vi contatterò per festeggiare insieme perché questa non è una mia vittoria, È UNA NOSTRA Vittoria e ci meritiamo di godercela. Un abbraccio a tutti”.

In Fvg Fratelli d’Italia si conferma primo partito: a scrutinio quasi definitivo (manca una sola sezione su 1.358) lo schieramento guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ottiene il 33,99% delle preferenze di chi si è recato alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo.

Al secondo posto c’è il Pd, con il 20,98% dei voti, in crescita rispetto al 2022. Terza la Lega con il 14,92%.

Il dato del Carroccio è superiore a quello registrato al momento a livello nazionale e doppia il risultato di Forza Italia – Noi Moderati – Ppe (circa 7,06%). Alleanza Verdi Sinistra ottiene il 6,11%, mentre il Movimento 5 stelle si ferma al 5,42%, in calo. In Fvg non raggiungono per ora la soglia del 4% Azione Siamo europei (3,40%), Stati uniti d’Europa (3,12%), Pace terra dignità (2,83%), Libertà (1,15%), Svp (0,72%) e Alternativa popolare (0,31%).