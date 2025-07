Grandi concerti estivi + Evento speciale Verso PN2027

PORDENONE – L’Estate a Pordenone accende la città con uno straordinario cartellone di grandi concerti: da luglio ad agosto, artisti di calibro nazionale e internazionale trasformeranno le diverse location in palcoscenici d’eccezione.

Grazie alla fruttuosa collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e Grandi Eventi e Azalea per Pordenone Live, Associazione Pordenone Giovani per Pordenone Blues Festival e Associazione Complotto Adriatico per Music in Village, che vantano una lunga esperienza nel campo dell’organizzazione di concerti musicali, ha preso forma un cartellone estivo denso e di grande qualità che si concluderà con un evento speciale e gratuito targato “Pordenone 2027”.

Il Sindaco Alessandro Basso “I grandi concerti estivi a Pordenone rappresentano da sempre un potente volano per l’economia locale, generando indotto per il commercio, la ristorazione e l’accoglienza. Tutti questi appuntamenti ci proiettano già da ora verso l’obiettivo di Capitale italiana della Cultura 2027, un percorso ambizioso che avrà il suo momento culminante il 5 settembre, con un grande evento: uno spettacolare show di droni accompagnato da un DJ set di livello internazionale, pensato per stupire e coinvolgere tutta la città.”

L’Assessore alla Cultura e Grandi Eventi Alberto Parigi: “Con questo cartellone di grandi concerti proponiamo un viaggio musicale trasversale che abbraccia i generi – dalla new wave al rock, dal blues al rap – e abbraccia le generazioni con proposte che vanno dalle leggende del rock ad artisti che piacciono ai giovani e ai giovanissimi. Il tutto per dare a Pordenone una nuova e maggiore visibilità in vista del 2027. I grandi concerti, gli eventi culturali e artistici, sono senza dubbio una leva di attrazione turistica, e questo è possibile grazie anche all’appoggio fattivo della Regione e di Promoturismo, un buon viatico verso la Capitale italiana della Cultura.”

A luglio per il Pordenone Blues Festival al Parco San Valentino sono attesi i Boomtown Rats con Bob Geldof, Joe Bonamassa – fra i più apprezzati chitarristi del panorama musicale blues rock – gli Afterhours, gruppo iconico del rock alternativo italiano con Manuel Agnelli e i leggendari chitarristi Joe Satriani e Steve Vai. Inoltre appuntamenti in tutta la città, dal cinema alle presentazioni di libri, sempre sotto il segno del blues.

Un altro imperdibile appuntamento musicale, rivolto soprattutto a un pubblico di giovani e giovanissimi, si terrà a fine luglio nell’ambito di Pordenone Live, con il concerto di Tony Boy, il rapper da oltre due milioni di ascolti mensili.

Ad agosto da segnare in agenda le quattro date del Music in Village al Parco IV Novembre che apriranno con Queen Omega, regina della world reggae music. Si susseguiranno poi i The Originals, il gruppo nato dalla collaborazione tra Africa Unite e The Bluebeaters, Midge Ure frontman degli Ultravox e leggenda della new wave e del synth-pop e Le Bambole di pezza, il gruppo musicale italiano punk rock con una formazione esclusivamente femminile.

EVENTO SPECIALE VERSO PORDENONE 2027

Per concludere l’estate senza smettere di ballare, un evento gratuito speciale targato “Verso Capitale Italiana della Cultura 2027” che si terrà venerdì 5 settembre alle 21:00 al Parco San Valentino. Uno spettacolo di 500 droni luminosi illuminerà il cielo e a seguire il dj set di Roger Sanchez (Pordenone Live – Azalea), leggenda della house music mondiale che nel 2001 con “Another Chance” è diventato un classico della scena dance e riferimento per la community house internazionale.

PROGRAMMA CONCERTI – PORDENONE BLUES FESTIVAL

Lunedì 14 luglio, Palazzo del Fumetto

The kings of blues – Tony Coleman, Russel Jackson, Waldo Weathers, Vasti Jackson Kenny Wayne

Martedì 15 luglio, Parco San Valentino

Joe Satriani & Steve Vai – Satchavai Band – Surfing with the Hydra 2025 Tour

Mercoledì 16 luglio, Parco San Valentino – Ingresso gratuito. Unica data in Italia.

The Boomtown Rats – Bob Geldof – Simon Crowe – Pete Briquette + Cyborg Zero

Giovedì 17 luglio dalle 18:30 alle 23:30, Centro storico

Il centro storico di Pordenone si trasformai un palcoscenico con oltre 20 concerti e dj set

Venerdì 18 luglio, Parco San Valentino

Joe Bonamassa + Special guest

Sabato 19 luglio, Parco San Valentino

Afterhours – Manuel Agnelli, Giorgio Prette, Dario Ciuffo, Andrea Viti + Special guest

PROGRAMMA CONCERTI – PORDENONE LIVE

Domenica 27 luglio, Parco San Valentino

Tony Boy – Going hard Live Summer 2025

PROGRAMMA CONCERTI – MUSIC IN VILLAGE

Mercoledì 27 agosto, Parco IV Novembre

Queen Omega & The Royal Souls + pre/after show

Giovedì 28 agosto, Parco IV Novembre

Bambole di Pezza + The Molotovs + pre/after show

Venerdì 29 agosto, Parco IV Novembre

The Originals + pre/after show

Sabato 30 agosto, Parco IV Novembre

Midge Ure + pre/after show

NON SOLO CONCERTI

Il programma non si limita ai soli concerti ma si arricchisce di ulteriori iniziative legate al mondo della musica. Dal 14 al 27 luglio, il Palazzo del Fumetto ospiterà “Fender Vintage Museum”, la mostra del Pordenone Blues Festival a ingresso gratuito che offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi nella storia di uno dei marchi più iconici della musica moderna, attraverso strumenti d’epoca e materiali d’archivio di grande valore.

Durante il Music in Village, tutti i giorni a partire dalle ore 19:00, al Parco IV novembre ci sarà il Finger Food Festival con le eccellenze dei bici da strada e i birrifici artigianali.

TURISMO E CULTURA IN CITTÀ

Musica e cultura si uniscono per offrire a quanti visiteranno la nostra città in occasione dei concerti l’opportunità di scoprire Pordenone: tutti i possessori di biglietti del Blues Festival potranno accedere a tariffa ridotta ai Musei civici: Museo d’Arte, Museo di Storia Naturale, Museo Archeologico di Torre. Basterà presentare il biglietto del festival alla biglietteria di ciascun museo per usufruire dello sconto.

Per rendere l’arrivo in città ancora più agevole, sarà predisposta una sezione speciale del sito del Comune interamente dedicata a chi raggiungerà Pordenone in occasione dei grandi concerti estivi. All’interno della pagina saranno disponibili informazioni pratiche quali parcheggi e trasporti, hotel, contatti utili e mappe per muoversi agevolmente in città.