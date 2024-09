Inaugurata a Trieste mostra filatelica “Navigazione”

TRIESTE – Una mostra filatelica dal titolo “Navigazione” è stata inaugurata il 14 settembre, nel Museo Postale e telegrafico della Mitteleuropa. L’esposizione è parte di una collezione filatelica del Museo Marittimo di Creta, presieduto da Emmanouil Petrakis, Commodor H.N.

Questa è solo una delle tante iniziative che sono state realizzate dal Museo greco, tra cui spicca la mostra “Fari del mondo” da cui tutte le collezioni tematiche hanno avuto inizio. Le raccolte di francobolli vengono continuamente integrate e hanno come filo rosso tutto ciò che è legato al mare, dalla navigazione alla battaglia di Creta, passando per l’ambiente marino, la cristianità, etc.

Affascinante l’etimologia della parola Navigazione in greco, che è anche il titolo dell’esposizione: Nafsiploia da nàfs (antica nave mercantile) e plous (movimento dello scorrere sul mare).

Una fusione di significati dalla scienza alla realizzazione di rotte marine e di viaggi intrapresi via mare. Le serie di francobolli esposti sono armonizzate con queste tre principali categorie.

La mostra fa parte di una collezione permanente del Museo Marittimo di Creta ed è abitualmente esposta sia nello spazio centrale sia nello spazio del Neorio Moro – Esposizione permanente di costruzioni navali antiche e tradizionali.

La mostra è composta da francobolli, serie commemorative di francobolli, fogli personalizzati, album filatelici, foglietti, cartoline “Maximum Prepaid”, buste primo giorno da tutto il mondo, concentrati in oltre 250 schede curate con foto, descrizioni e didascalie del periodo compreso tra il 1930 e il 2020.

Notevole la ricchezza e precisione delle informazioni storiche fornite frutto di ricerca e catalogazione minuziosa.

Incontreremo attraverso la narrazione dei francobolli, esploratori e navigatori che hanno cambiato il mondo e la storia, come Cristoforo Colombo, Ferdinando Magellano, Vasco da Gama e molti altri. E ancora opere di pittori importanti come l’olandese Willem van de Velde il Giovane o il britannico Richard Wright, che raffigurarono battaglie navali significative.

Inoltre, grazie anche alle serie di francobolli e prodotti filatelici provenienti da tutto il mondo, sarà possibile trovare informazioni e dettagli su molte navi storiche ed eventi ad esse collegate.

La meticolosa costruzione della mostra, sull’affascinante tema della “Navigazione”, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Ellenica di Cultura Italia, diretta da Aliki Kefalogianni, e offrirà, ancora una volta al pubblico, spunti di studio e di riflessione culturale, nell’amicizia che da sempre lega la Grecia alla città di Trieste ed in particolare al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa diretto da Emanuela De Domenico.

L’esposizione ha il patrocinio del Consolato Generale di Grecia, del Consolato di Cipro e della Comunità Greco Orientale e sarà visitabile fino al 12 ottobre 2024, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Possibilità di visite guidate contattando il Museo.