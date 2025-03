Pasqua 2025: ADMO Fvg torna in piazza con “Una colomba per la vita”

FVG – Nuova edizione della campagna pasquale dell’ADMO – Associazione Donatori di Midollo Osseo, che torna anche quest’anno nelle piazze di tutto il Friuli Venezia Giulia con “Una colomba per la Vita”.

Dal 29 marzo al 19 aprile 2025 i volontari saranno presenti in diversi comuni della regione (in calce la tabella dettagliata con date e località interessate dall’iniziativa) con delle postazioni dove sarà possibile scegliere il proprio regalo solidale: una colomba da 750 grammi nella versione classica, oppure al cioccolato o ancora pere e cioccolato o al pistacchio. «La piazza è il luogo che da sempre ci consente di far conoscere tutte le nostre attività e di accogliere nuovi donatori – ha spiegato Paola Rugo, presidente dell’Associazione donatori di midollo osseo Fvg –. Così come a Natale, anche in previsione della Santa Pasqua i volontari lavoreranno per una raccolta fondi indispensabile per la buona riuscita di tutte le attività associative». Il ricavato raccolto grazie a questa nuova iniziativa sarà infatti utilizzato per la gestione organizzativa e amministrativa di tutte le attività, per l’acquisto dei kit salivari, la gestione dei donatori, dei sanitari e moltissime altre iniziative indispensabili per continuare a informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza del dono di midollo osseo.

Chiudendo, Rugo ha voluto ricordare ancora una volta come scegliendo “Una colomba per la vita”, «Non si sceglierà solo un dolce da condividere in famiglia o con gli amici, ma il simbolo dell’adesione al progetto ADMO, e così a un sogno». Perciò, è l’invito della presidente: «Passate a trovarci, scegliete la vostra colomba preferita».

Sarà inoltre attivo lo shop online dove si potrà sostenere la campagna scegliendo i prodotti da ricevere direttamente a casa. Sempre sul portale dell’associazione si potrà effettuare una donazione libera a fronte della quale sarà inviata una e-card.

“Una colomba per la Vita”, assieme alle altre campagne dell’ADMO, ha permesso in questi anni di informare la popolazione sulla donazione di midollo osseo, aumentando sensibilmente il numero dei donatori italiani iscritti al registro. Un numero che purtroppo non è sufficiente perché, in caso di donatore non consanguineo, la compatibilità con la persona in attesa di trapianto si verifica in 1 caso su 100 mila. Tutte queste attività vengono svolte grazie alla generosità di tante persone che sono al fianco dell’associazione nella lotta alla leucemia e altre patologie del sangue.

L’elenco delle postazioni è disponibile sul sito www.admo.it nella pagina dedicata alla campagna della Pasqua 2025.

La lista delle piazze in cui trovare “Una colomba per la vita”

Sabato 29 marzo 2025

PORDENONESE

Budoia

Piazza Umberto I

09-13 15-19

Castions di Zoppola

Piazza Micoli Toscano

08.30-14.30

Erto e Casso

Via IX Ottobre

09-17

Montereale Valcellina

Piazza Giulio Cesare (lato Chiesa) – S Leonardo Valcellina

16-19

Sacile

Ipermercato COOP

08.30-14

Spilimbergo

Piazza Garibaldi

09-18

TRIESTINO

Trieste

Via San Nicolò

10-19

Opicina

Via Nazionale 51

09-13

GORIZIANO

Sagrado

Via Vittori 12 – Parrocchia San Nicolò

18-19

UDINESE

Codroipo

Piazza Garibaldi

09-13

Plaino (Pagnacco)

Piazza San Valentino

08-12

Tolmezzo

Piazza XX Settembre

08-13

Udine

Piazzetta Belloni

09-20

Domenica 30 marzo 2025

PORDENONESE

Erto e Casso

Via IX Ottobre

09-17

Montereale Valcellina

P.zza Giulio Cesare (lato Chiesa) – S. Leonardo Valcellina

10-12.30

Montereale Valcellina

Piazza Roma

10-13

Montereale Valcellina

Piazza Trieste – Malnisio

9-12.30

Vivaro

Piazza San Paolo (lato chiesa) – Tesis

09.30-13

GORIZIANO

Sagrado

Chiesa S. Nicolò Vescovo – Salita San Michele

10-11

UDINESE

Fiumicello Villa Vicentina

Chiesa S. Valentino

10-12

Domenica 06 aprile 2025

PORDENONESE

Vivaro

Via Tesis (lato chiesa) – Basaldella

09.30-12.30

UDINESE

Talmassons

Piazza Vittorio Veneto

09-13

Sabato 12 aprile 2025

PORDENONESE

Arba

Piazza IV Novembre

09-13

Domenica 13 aprile 2025

PORDENONESE

Cimolais

Piazza della Vittoria

09-13

UDINESE

Lignano Sabbiadoro

Piazza Rosa dei Venti – Chiesa del Redentore

09.30-13

Venerdì 18 aprile 2025

GORIZIANO

Grado

Via Amalfi 1. – Presso Area Esterna Ospizio Marino

14-19

Sabato 19 aprile 2025

GORIZIANO

Grado

Via Amalfi 1 – Presso Area Esterna Ospizio Marino

09-15