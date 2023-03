Inaugurata dal Governatore Fedriga Friuli Enologia

FVG – Inaugurata il 27 marzo la Friuli Enologia, nata per volere dei soci Nicola Bosco, Erik Russian e della Famiglia Garbellotto: «la mission dell’azienda è la vendita e l’assistenza tecnica di tutte le attrezzature da cantina, dalle presse per spremere il grappolo, alle macchine per vinificarlo, alle botti e barriques per invecchiare il vino ed infine alle macchine per imbottigliarlo», spiega Erik Russian.

Hanno inaugurato la nuova struttura il Governatore Massimiliano Fedriga e il Sindaco di San Giovanni al Natisone Carlo Pali, alla presenza di quasi 200 persone rappresentanti le cantine della regione, i fornitori e i collaboratori; tra gli ospiti anche del Generale dei Carabinieri Comandante Legione FVG Francesco Atzeni, del parroco Don Luigi Paolone e delle campionesse del mondo di Imoco Volley.

Il Friuli Venezia Giulia, terra da sempre vocata e famosa per i grandi vini, da oggi avrà un nuovo punto di riferimento per la produzione dei vini del territorio. «Il settore vitivinicolo è fondamentale per l’economia del Friuli e per l’eccellenza del made in Italy» – commenta il Governatore Fedriga, e continua «la Friuli Enologia darà un servizio a tuttotondo ai clienti, dall’inizio fino al post vendita al cliente, per migliorare ed aumentare la qualità del sistema produttivo vitivinicolo».

«Quando un amministrazione pubblica, come quella del Friuli, è così vicina alle aziende, e lavora alla loro stessa velocità il made in Italy non ha paura di accettare qualsiasi sfida nel mondo» conclude Piero Garbellotto, Amministratore Delegato della Garbellotto S.p.A.

La sede di San Giovanni al Natisone, che occupa 1.000 mq, è stata scelta perché nella direttrice Gorizia Udine, logisticamente molto comoda e facilmente raggiungibile da tutti i produttori di vino del territorio.