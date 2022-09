Inner Wheel Pordenone, visita a San Daniele

FVG – Dopo la pausa estiva, con la ripresa delle attività, un folto gruppo del Club di Pordenone si è recato in visita a San Daniele del Friuli per trascorrere insieme una giornata culturale e conoscitiva di questa incantevole cittadina.

Il primo appuntamento presso la Biblioteca Guarneriana, ad attenderci c’era

Arianna che ci ha accolte presso la Sala Consiliare del Comune per una breve illustrazione storica prima di visitare l’attigua biblioteca.

Una struttura fondata da Guarnerio D’Artegna nel 1466, costituita in legno di noce e ciliegio trattata con cera d’api, di tipologia conservativa (per cui non viene ampliata) in cui, al suo interno, sono custoditi oltre 12.000 volumi con circa 2.000 antichi manoscritti.

Tra le curiosità apprese, i primi manoscritti su fogli di pelle d’animale ed il grande lavoro in atto di digitalizzazione di tutte le opere per

permetterne la consultazione salvaguardando le stesse.

Dopo un break conviviale, Caterina, nostra seconda guida, attraverso una lunga ma bellissima passeggiata, ci ha portate a scoprire luoghi di

storia, cultura ed arte della città tra cui:

-il Duomo di San Michele Arcangelo,

dell’arcidiocesi di Udine e parte della Forania del Friuli Collinare, eretto nel corso del XVIII

secolo;

-la trecentesca chiesa di Sant’Antonio Abate, con il suo arco gotico e gli affreschi della Fuga in Egitto, l’Adorazione dei Magi e la Nascita di Cristo;

-il “Portonat”, duecentesca porta di accesso a nord della città, nota anche col nome di “Porton di Tramontana” o “Porta Gemona”, di stile palladiano sull’antica strada per l’Austria;

-Villa Ticozzi dé Concina, che ricorda lo stile palladiano delle antiche ville venete; -Il Castello, accanto alla villa Ticozzi del quale è rimasta la torre e un’area panoramica;

-la Casa del Trecento, esempio di costruzione del tempo, sopravvissuta ai bombardamenti della seconda guerra mondiale ed al terremoto del 1976, ora sede dell’ANA.

Una giornata organizzata sapientemente dalla nostra Presidente all’insegna della cultura e dell’amicizia.