La nazionale femminile di softball a Palmanova Village

AIELLO DEL FRIULI – In occasione del Campionato Mondiale di Softball femminile, il Palmanova Village ha ospitato le atlete della nazionale italiana nel contesto di due giornate speciali dedicate allo sport, con l’esposizione della coppa del mondo e attività di intrattenimento non-stop.

Per l’intero weekend un tunnel di test di battuta è stato posizionato nella piazza centrale del Villaggio per permettere a tutti i presenti di cimentarsi nel softball, uno degli sport più seguiti al mondo. Presenti anche le altlete di diverse società di baseball e softball del territorio, che hanno accolto con grande entusiasmo le campionesse della nazionale italiana, approfittando di questa occasione speciale.

L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla partnership tra Palmanova Village e la FIBS (Federazione Italiana Baseball Softball), intenta a perfezionare gli ultimi dettagli in vista del Mondiale in Friuli Venezia Giulia.

Il Campionato si svolgerà dal 15 al 20 luglio a Castions di Strada e vedrà in campo le otto Nazionali di: Italia, Canada, Cina, Stati Uniti, Australia, Giappone, Paesi Bassi e Porto Rico.

“Giovane, dinamico e sempre con lo sguardo rivolto al futuro: il Palmanova Village possiede le caratteristiche perfette per una sinergia con la nostra Federazione e poter contare sul supporto di un marchio così prestigioso è motivo di grande orgoglio per noi – sottolinea il Presidente FIBS Andrea Marcon – Il tempo trascorso insieme è stato l’ennesima riprova della bontà della scelta di abbinare l’evento mondiale più importante per il softball a Palmanova Village. Ci siamo sentiti a casa e siamo sicuri che le persone che verranno a Castions di Strada dal 15 al 20 luglio ritroveranno l’atmosfera che contraddistingue la struttura di Palmanova.”

“Siamo davvero orgogliosi di questa collaborazione e di aver avuto l’onore di ospitare la Nazionale nel nostro Villaggio – commenta la center manager Linda Basile – Il campionato Mondiale di Softball porterà nella nostra regione atleti da tutto il mondo, incarnando i migliori valori dello sport e della sana competizione internazionale.

Da sempre il nostro Villaggio intende essere una destinazione anche nel senso più turistico del termine, collegato in modo strategico ai grandi eventi della Regione offrendo ai nostri ospiti un’esperienza che vada oltre lo shopping.”