Lanterne nel Bosco: un viaggio magico tra natura, leggende e mistero

FVG – Quando il sole tramonta e la montagna si tinge di ombre, il bosco si risveglia in un’atmosfera unica e suggestiva. “Lanterne nel Bosco”, l’esperienza proposta da Visit Zoncolan in Carnia, è molto più di una semplice escursione guidata: è un viaggio nel cuore della notte, guidati solo dalla calda luce delle lanterne a petrolio e dalla magia delle storie che la montagna custodisce da secoli.

Un’esperienza per tutti, grandi e piccoli, tra realtà e leggenda, nel bosco che circonda la medievale Torre Moscarda a Paluzza. Mentre si avanza nel silenzio del bosco, tra il fruscio delle foglie e i versi dei rapaci notturni, la guida accompagna il cammino con racconti affascinanti: storie di viandanti e contrabbandieri che un tempo attraversavano questi sentieri al buio, leggende di spiriti della montagna, delle aganis, misteriose creature che abitano le sorgenti, e delle cjanas, le donne selvatiche che secondo la tradizione aiutavano i pastori nei momenti di difficoltà.

Per i bambini, la notte nel bosco diventa una favola da vivere in prima persona. Attraverso piccoli giochi e racconti interattivi, i più piccoli scopriranno i segreti della natura notturna: perché gli alberi sembrano sussurrare al vento? Chi lascia quelle piccole impronte sul sentiero? E davvero ci sono occhi che brillano nel buio?

L’itinerario si snoda tra radure segrete e sentieri nascosti, dove il chiarore delle lanterne danza tra i tronchi degli alberi e il cielo stellato regala momenti di pura meraviglia. Un’occasione unica per riscoprire la natura in un modo diverso, lontano dalla luce artificiale e dal rumore della quotidianità.

Al termine dell’escursione, la magia continua con una degustazione di prodotti tipici della Carnia, tra formaggi di malga, dolci tradizionali e una bevanda calda che scalda il cuore dopo il cammino nella notte.

Il percorso di “Lanterne nel Bosco” fa parte del progetto “Il Bosco nel Borgo – Il Borgo nel Bosco”, finanziato dal Bando PNRR, che valorizza il legame tra natura, cultura e comunità locali. Questo sentiero rappresenta un ponte tra il passato e il presente, unendo la bellezza incontaminata del bosco alla storia dei borghi che lo circondano. L’iniziativa mira a riscoprire antichi cammini e tradizioni, offrendo esperienze immersive per abitanti e visitatori. Attraverso escursioni guidate, narrazioni e attività sensoriali, il progetto invita a vivere il territorio in modo autentico e sostenibile. Un viaggio tra natura, memoria e identità, per far rivivere il cuore della montagna. Un’esperienza che tocca l’anima, un tuffo nel passato, una notte di emozioni tra la natura e la magia delle antiche storie.

“Lanterne nel Bosco” viene organizzato ogni venerdì sabato e domenica e su prenotazione anche negli altri giorni. Date e prenotazioni su: www.visitzoncolan.com .

Informazioni – Visit Zoncolan

Tel. +39 0433 778921 – www.visitzoncolan.com – [email protected]