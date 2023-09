L’artista pordenonese Flavio Milani espone a Venezia

VENEZIA – La Mostra Collettiva Internazionale “Ritorno a Venezia” nasce come desiderio di un vero e proprio ritorno nella città lagunare, l’evento prende le mosse dal ripercorrere la storia millenaria della Serenissima, Venezia simile a Venere che nasce dalle acque, con le sue 120 isole a formare la laguna, riporta alla simbologia del femminile, alla rinascita, ad una nuova evoluzione, come gli stessi avvenimenti della sua storia suggeriscono: ciò è richiamato da numerosi lavori esposti in mostra, che narrano inoltre di elementi naturali e animali magici, figure di donne di rilevanza storica, l’elemento marino e la metamorfosi, fino adarrivare ad una componente metafisica e mistica, che si rifà all’inconscio e alla riflessione sulla fisica quantistica.

L’opera astratta dell’artista pordenonese Flavio Milani si colloca perfettamente in questo contesto di suggestioni, per coinvolgere lo spettatore in una forma comunicativa dallo stile unico e sorprendente, non si tratta solo di pittura, ma di una visione profonda che crea un’ondata di ispirazione davanti ad ognuno di noi.

È più di una semplice osservazione, è un viaggio dentro il nostro essere.

Inaugurazione Sabato 30 Settembre ore 17:00 presso Palazzo Pisani Revedin, San Marco 4013A, 30124 Venezia (VE). Presentazione, organizzazione e cura del Critico d’Arte e Curatrice Maria Palladino

La mostra resterà visitabile fino al 15 Ottobre.

Orari di apertura: Lunedì – Sabato 10.30 – 13:30, 14:30 – 18:30. Chiuso la Domenica. Ingresso libero