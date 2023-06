Le comunità europee di scommesse ippiche on line

Naturalmente, le corse dei cavalli sono sempre state uno sport importante per la comunità delle scommesse. In effetti, è uno dei primi sport su cui si è iniziato a scommettere, ma non è mai stato molto popolare in Europa. Nel 2023, la situazione sembra cambiare, dato che diverse piattaforme di scommesse ippiche on line hanno riportato una crescente popolarità di questo sport sia nelle sezioni pre-match che in quelle in-play.

La crescita delle piattaforme

La crescente popolarità dei servizi di scommesse ippiche on line è in parte legata alla crescita delle piattaforme di scommessa stesse. Nel 2023, i siti europei di scommesse sportive hanno registrato una crescita incredibile, in quanto migliaia di nuovi giocatori creano conti e piazzano le loro prime scommesse ogni singolo giorno.

Questo, a sua volta, è legato soprattutto alla crescente accessibilità di queste piattaforme. Non è mai stato così facile e comodo iscriversi a una scommessa sportiva come nel 2023. I siti web di scommesse stanno diventando sempre più semplici e comodi da usare, mentre il segmento mobile sta esplodendo, dato che sempre più bookmaker stanno introducendo le loro applicazioni scaricabili per dispositivi Apple e Android.

Con la crescita generale della base di giocatori, non sorprende che sia aumentato anche il numero di scommesse sulle corse dei cavalli. Tuttavia, la crescente popolarità di questo sport è innegabile: ogni giorno centinaia di nuovi giocatori entrano nel segmento.

Scommesse migliorate

Gli scommettitori esperti saranno sicuramente d’accordo sul fatto che l’aumento delle richieste di servizi di scommesse ippiche on line è anche legato al miglioramento generale di questi servizi. Le scommesse sportive sono diventate più avanzate di quanto non fossero in passato, quindi i scommettitori sono più desiderosi di piazzare scommesse. Questo riguarda tutti gli aspetti dell’utilizzo di una scommessa sportiva, a partire dalla varietà dei mercati delle scommesse sulle corse dei cavalli fino alla copertura dei diversi eventi.

In generale, il servizio è migliorato molto e ora riesce ad attrarre sia gli scommettitori esperti che gli utenti occasionali. L’interfaccia è un aspetto particolare che è stato migliorato in modo significativo su molti siti e app di scommesse sportive europee, poiché per la maggior parte dei bookmaker era una grande sfida racchiudere una tonnellata di eventi e mercati in una struttura conveniente. Fortunatamente, hanno trovato diversi modi per semplificare le cose e per offrire funzioni avanzate agli utenti che ne hanno bisogno.

Promozioni e offerte

L’ultimo fattore importante che ha giocato a favore della crescita del segmento delle scommesse ippiche on line riguarda i bonus che sono stati creati di recente. I bookmaker hanno notato la crescente domanda di scommesse sulle corse dei cavalli e hanno deciso di capitalizzarla introducendo offerte vantaggiose. Questo ha portato, come prevedibile, a un’ondata di nuovi scommettitori che hanno deciso di provare questo genere di scommesse con un certo vantaggio.

Le offerte più comuni garantiscono ai giocatori bonus di scommessa da utilizzare esclusivamente su eventi ippici, ma è anche possibile trovare match bonus per questo sport. I programmi di fidelizzazione sono ora compatibili anche con le corse dei cavalli, per cui gli scommettitori possono guadagnare dei bei vantaggi mentre scommettono su di esse. Le promozioni sono disponibili sia su dispositivi mobili che su personal computer.

Inoltre, alcuni bookmaker hanno iniziato a ospitare tornei che consentono di scommettere sulle corse dei cavalli. Alcuni di essi sono addirittura esclusivi per questo sport, il che consente agli appassionati del genere di competere l’uno contro l’altro per ottenere premi di valore. I montepremi di questi eventi non sono ancora enormi, poiché si tratta ancora di una nicchia relativamente piccola, ma è ragionevole aspettarsi che i premi crescano in futuro. Nel caso in cui questo sport continui a crescere sulle piattaforme di scommesse, i montepremi aumenteranno sicuramente.